Brave and Beautiful ha congedato temporaneamente i suoi fan nel pomeriggio del 10 settembre. A partire dal 13 settembre, infatti, la fascia oraria occupata in questi mesi dalle vicende di Suhan e Cesur lasceranno spazio alla nuova stagione di Uomini e donne. Pertanto ora i telespettatori si chiedono quando andranno in onda le nuove puntate della Serie TV turca. In tal senso non ci sono notizie certe. Da più parti si vocifera che Cesur e Suhan torneranno con la seconda stagione nel'estate 2022.

La serie tv turca sospesa su Canale 5: potrebbe tornare nell'estate 2022

Brave and Beautiful si è congedata dai telespettatori di Canale 5 il 10 settembre, data in cui è stata trasmessa l'ultima puntata della prima stagione. Ma quando andranno in onda le nuove puntate? A causa del ritorno di Uomini e donne previsto per lunedì 13 settembre, non sembra più esserci posto per le vicende legate a Cesur e Suhan nei palinsesti Mediaset. Almeno questo è quello che si evince scorrendo la guida Tv dei prossimi giorni. Si era parlato anche dell'eventualità che Brave and Beautiful trovasse posto in qualche prima serata, ma nulla è ancora stato deciso. Quindi sembra molto probabile che la serie tv turca possa tornare in onda su Canale 5 direttamente nell'estate del 2022.

Anticipazioni prossime puntate: Cesur e Suhan divorziano

In attesa di una data certa, le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano cosa accadrà negli episodi che i fan vedranno alla ripresa della programmazione. In particolare, riguardo il rapporto tra i due protagonisti Cesur e Suhan: si viene a sapere che i due divorzieranno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante si amino, la figlia di Tashin non riuscirà più a sopportare la guerra tra il padre e Cesur. Adalet, invece, si costituirà alla polizia confessando sia l'omicidio del direttore dell'orfanotrofio, che quello di Hasan. Cesur non crederà affatto che Adalet abbia ucciso il padre.

Cahide smascherata alla ripresa della programmazione

Nel corso della seconda stagione di Brave and Beautiful, Cahide verrà smascherata e tutti verranno a conoscenza del fatto che per tutti questi mesi ha finto di essere incinta. In realtà, solo nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, la donna ha scoperto di aspettare effettivamente un bambino e ciò l'ha messa ancor più nei guai. Korhan, quando scoprirà l'inganno della moglie, porrà fine al suo matrimonio. Hulya invece, dopo aver partorito il piccolo Muzaffer, non ne vorrà sapere del bambino e lo lascerà sull'uscio di casa Korludag.

Suhan scopre si essere incinta

Alla ripresa della programmazione di Brave and Beautiful ci saranno ulteriori novità per Suhan, oltre al divorzio.

La donna, infatti, comincerà ad avvertire degli strani malesseri e scoprirà di essere incinta. Suhan non saprà come comportarsi e, spronata da Sirin, deciderà di raccontare la verità sulla gravidanza a Cesur. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la figlia di Tashin desisterà dal suo proposito quando scoprirà che Cesur ha ricattato il padre per farsi cedere le azioni della società. Suhan, in seguito, farà addirittura credere al marito di aver abortito.

Questo e molto altro è ciò che attende i telespettatori della serie tv turca alla ripresa della programmazione su Canale 5. Visto il grande successo riscosso da Brave and Beautiful in questa prima stagione, i fan si augurano che Mediaset non li faccia attendere sino alla prossima estate.