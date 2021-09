Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera nata da un'idea dei fratelli Bell. Le trame delle nuove puntate che i fan avranno modo di vedere dal 20 al 25 settembre su Canale 5 raccontano che Hope Logan sarà in ansia per la salute di Steffy Forrester. Bill Spencer, invece, deciderà di non sottostare più ai loschi piani di Quinn Fuller dopo aver capito che l'ha manipolato.

Beautiful, anticipazioni: Steffy e Hope litigheranno

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 20 a sabato 25 settembre in televisione rivelano che Steffy e Hope avranno un brutto litigio.

A tal proposito, quest'ultima apparirà molto preoccupata per lo stato di salute della sorellastra. Fortunatamente lo scontro verrà interrotto dall'intervento di Finn.

Nel frattempo, Liam si chiederà se tenere Kelly lontana dalla madre sia la scelta più saggia. Finn, invece, crederà che Steffy stia sviluppando una dipendenza dai medicinali e per questo deciderà di affrontarla a muso duro. Bill, a questo punto, farà della pesante ironia sui reali motivi che hanno spinto il dottore a recarsi a trovare Forrester a casa.

Proprio quest'ultima pregherà Finn di prescriverle un farmaco antidolorifico per lenire la sua sofferenza. Ed ecco che il dottore informerà Steffy della possibilità di sviluppare una dipendenza.

La ragazza apparirà molto colpita dalle parole del giovane, tanto da raccontargli i suoi problemi personali.

Hope è preoccupata per Steffy

Nelle puntate 20-25 settembre di Beautiful, Hope sembrerà molto preoccupata per Steffy e Brooke, tanto da farlo presente a Liam. Bill, invece, provocherà Ridge circa la sua storia d'amore con Brooke e per questo avranno una violenta discussione, che sarà fermata dall'arrivo provvidenziale di Justin.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Eric convincerà Brooke a fare in modo di tornare insieme al marito mentre Quinn e Shauna si feliciteranno a vicenda per essere riuscite a superare gli ostacoli. Più tardi, la Fulton accuserà dei sensi di colpa per la modalità in cui ha costretto Ridge a sposarla.

Bill intima a Quinn di non immischiarlo più nei suoi piani

Katie apparirà molto turbata per gli ultimi avvenimenti, decidendo di parlane con Ridge. Qui, la donna lo rassicurerà dei sentimenti che sua sorella prova nei suoi confronti. Ed ecco che Brooke pregherà Ridge di tornare insieme a lei, ma arriva Bill a rovinare tutto.

Ridge, dunque, deciderà di troncare la storia con la Logan mentre Bill comprenderà di essere stato manipolato da Quinn. Per questo motivo, lo Spencer le intimidirà di non immischiarlo più nei suoi loschi piani se non vuole terribili conseguenze.