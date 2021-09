Il Paradiso delle signore torna lunedì 13 settembre con la prima puntata della sesta stagione e i telespettatori assisteranno alla riapertura del grande magazzino e molte novità. Secondo le anticipazioni, Vittorio si dedicherà al lavoro per non pensare al fallimento del suo matrimonio e Umberto Guarnieri farà da editore alla nuova rivista di moda del Paradiso. Gabriella si darà da fare per la sua ultima collezione, mentre a Milano tornerà Roberto Landi, un vecchio collega del dottor Conti. Il creativo non sarà l'unica sorpresa di questa prima puntata: in città, infatti, arriverà anche Tina che riabbraccerà la sua amica stilista.

Conti inizia una nuova avventura senza Marta: spoiler lunedì 13 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata che andrà in onda lunedì, 13 settembre, raccontano che le porte del grande magazzino di Vittorio riapriranno con molta voglia di rinnovamento. Il dottor Conti non potrà fare a meno di pensare a Marta che anche sul luogo di lavoro è sempre stata una spalla per lui, ma capirà che è necessario voltare pagina. Il lato creativo di Vittorio emergerà con la nuova idea del Paradiso Market: una rivista di moda che sarà realizzata in onore del grande magazzino e che avrà come editore Umberto Guarnieri.

A Milano arrivano Roberto Landi e Tina Amato: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 settembre rivelano che nella puntata che sarà trasmessa lunedì, per Gabriella arriverà il momento di iniziare a disegnare la nuova collezione. Per la stilista sarà l'ultimo incarico prima di lasciare Milano e raggiungere Cosimo a Parigi, dove inizierà una nuova vita con lui e Delfina.

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, l'attenzione delle commesse sarà catturata dall'arrivo di Roberto Landi. L'ex collaboratore di Vittorio, un tempo innamorato di lui, arriverà a Milano per sostenere l'amico e aiutarlo nei progetti creativi. La visita di Roberto non sarà l'unica sorpresa per i telespettatori che hanno atteso a lungo la sesta stagione della soap italiana: ci sarà anche l'arrivo di Tina.

La sorella di Salvatore sarà di ritorno a Milano dopo un lungo periodo di assenza e una delle prima cose che farà sarà andare a salutare la sua amica Gabriella.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore vedrà l'arrivo di nuovi personaggi, come Ezio, il padre di Stefania, che sarà interpretato da Massimo Poggio e Marco Sant'Erasmo, il nipote della contessa. Per i protagonisti ci saranno diversi cambiamenti: Vittorio dovrà ricominciare senza sua moglie, mentre Anna Imbriani ritornerà a Milano in cerca di aiuto.