Torna lo spazio dedicato a Il Paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:55.

Le anticipazioni di lunedì 20 settembre preannunciano un episodio ricco di colpi di scena e sorprese. In particolare, Gabriella si preparerà a lasciare Milano, mentre Giuseppe avrà bisogno di inviare una lettera in Germania. Ludovica dovrà far fronte a un imprevisto e Roberto Landi sarà coinvolto in una rissa. Inoltre, ci sarà un nuovo arrivo: quello di Flora Ravasi, figlia di Achille.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 20 settembre: Giuseppe vorrà contattare Petra

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, nella puntata del 20 settembre, Gabriella si dedicherà alla creazione della sua collezione per il magazzino. Dopo la sua conclusione, i capi d'abbigliamento potranno essere esposti in vetrina, ma per la stilista si avvicina un momento molto difficile da affrontare: quello della sua partenza per Parigi. Inoltre, il pensiero di essere sostituita non sarà proprio confortante.

Intanto, Giuseppe continuerà a portare avanti la propria rete di bugie. Saprà di non poter dire la verità a sua moglie Agnese e alla sua famiglia, ma avrà bisogno di mettersi in contatto con Petra.

Così, deciderà di chiedere aiuto a Girolamo per mandare una lettera in Germania.

Trama de Il Paradiso delle signore del 20 settembre: Roberto si picchierà con Massimo

Ludovica sarà ancora intenzionata a vendere Villa Brancia, ma la situazione si rivelerà più complessa del previsto. Inoltre, riceverà una notizia che la metterà ancora più in difficoltà.

A questo punto, per arrivare alla svolta tanto desiderata, dovrà decidere cosa fare e trovare una soluzione alternativa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano anche che tra Roberto Landi e Massimo Riva scoppierà una rissa. I due non riusciranno a trattenere la rabbia e si picchieranno. Roberto, però, alla fine, deciderà di non dire nulla a nessuno.

Flora Ravasi giungerà a Milano

Nella puntata del 20 settembre de Il Paradiso delle signore, Umberto e la contessa Adelaide finalmente potranno rilassarti. La morte di Achille Ravasi, infatti, è stata attribuita a cause accidentali.

La loro ritrovata serenità, però, verrà interrotta presto dall'arrivo di una misteriosa fanciulla. Si tratta di Flora Gentile Ravasi, la figlia di Achille.

Per sapere se Flora sia mossa dal desiderio di vendetta per la morte di suo padre bisognerà attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore