Lunedì 13 settembre, su Canale 5, ha preso il via il Grande Fratello Vip 6. Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa c’è anche Alex Belli. L’attore è stato oggetto di numerosi apprezzamenti da parte delle Principesse d’Etiopia. Per questo motivo la moglie del concorrente, nelle scorse ore, ha deciso di mettere in chiaro alcuni punti.

Alex Belli corteggiato

L’attore è arrivato davanti la casa del Grande Fratello in sella a una moto e ad attenderlo c’erano le "Principesse d’Etiopia" Lucrezia, Jessica e Clarissa, le quali hanno subito rivolto numerosi apprezzamenti ad Alex Belli: “Abbiamo letto che sei sposato.

Ma tu tradisci?”. Successivamente, le tre sorelle hanno chiesto al coinquilino di allenarsi insieme per mantenere il fisico in forma.

A rincarare la dose, ci ha pensato successivamente Sophie Codegoni. Nel video di presentazione, l’ex tronista di Uomini e Donne (la quale al momento non è ancora entrata nella Casa, in attesa della puntata di venerdì) ha rivolto degli apprezzamenti all’attore, stuzzicandolo: “So che in casa c'è uno molto bello, Alex Belli. È sposato, ma è lui che deve essere fedele”.

L'intervento della moglie Delia

Alex Belli ha precisato di essere sposato e di essere un uomo fedele. Intanto nelle scorse ore su Instagram, la moglie dell’attore Delia Duran è intervenuta tramite delle Storie in merito a quanto accaduto nella serata di lunedì su Canale 5.

In particolare l'attrice venezuelana si è domandata quale visione abbiano del matrimonio le donne italiane. La signora Belli ha precisato che nel suo paese d’origine, il matrimonio ha un valore importante.

Successivamente, la modella si è scagliata contro Codegoni e contro le Principesse etiopi: “Come vi permettete?”. Delia ha fatto sapere che il suo uomo è entrato al Reality Show per migliorare il futuro della propria famiglia, aggiungendo: “Mio marito non è andato al GF Vip per rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta”.

L’avvertimento della modella

Secondo Delia Duran, le coinquiline di Alex Belli dovrebbero portare rispetto poiché lui ha già una donna da amare. Poi la modella ha lanciato un avvertimento a tutte le concorrenti del Grande Fratello Vip: “Se la piega è questa, me lo porto via”.

La coppia è convolata a nozze, dopo avere partecipato a Temptation Island. Nonostante, le insidie del programma, Delia e Alex erano infatti riusciti a superare a pieni voti la prova dell’amore.