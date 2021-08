Dopo una lunga pausa estiva, la soap Il Paradiso delle Signore è pronta a raccontare le nuove vicissitudini dei personaggi che ruotano attorno al Grande Magazzino di Milano. Che cosa accadrà nella sesta stagione dell’amatissima soap pomeridiana di Rai 1? Stando su quanto riportato dalle anticipazioni, pare che Vittorio Conti dovrà riorganizzare la sua vita e il suo lavoro senza la collaborazione della moglie Marta Guarnieri, che ormai si è stabilita definitivamente negli Stati Uniti. In Casa Amato si affronterà il tradimento coniugale di Giuseppe, il quale scoprirà di avere una figlia dalla sua amante Petra.

Inoltre, i telespettatori avranno il piacere di vedere il ritorno di Concetta ‘Tina’ Amato. La terzogenita di Agnese e Giuseppe farà ritorno a Milano e niente potrà fermare la sua ascesa come cantante. Tuttavia, l’ex Venere potrebbe interagire con un altro personaggio già apparso nelle prime stagioni della fiction. Si tratta del pubblicitario Roberto Landi. Tra loro due che tipo di rapporto nascerà?

Anticipazioni sesta stagione de Il Paradiso delle Signore: i progetti innovativi di Vittorio

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore parte con al fine della storia d'amore di Vittorio e Marta. I telespettatori scopriranno che la figlia di Umberto ha deciso di vivere definitivamente negli Stati Uniti e il suo lavoro sarà ormai completamente in ascesa.

E così il direttore del Grande Magazzino sarà costretto ad accettare la sua nuova vita e a gestire da solo il Paradiso. Riuscirà a garantire al grande magazzino milanese il successo che ha sempre ottenuto negli anni?

A quanto pare di sì, infatti, l’ex partner della giovane Guarnieri sfornerà progetti a dir poco geniali, grazie anche all’aiuto dei suoi colleghi e delle Veneri.

Il primo progetto innovativo sarà quello di creare una rivista che serve per tenere aggiornate i clienti del Paradiso sulle novità e sui suoi prodotti in vendita. Il secondo, invece, sarà quello di rinnovare completamente il grande magazzino di moda.

Petra piomba in Casa Amato e si presenta, Giuseppe nei grossi guai

Anche per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo ci saranno grosse novità.

La cognata di Umberto deciderà di ospitare a Villa Guarnieri il nipote Marco di Sant’Erasmo, e in questa stagione verrà a galla come mai si sono frequentati pochissimo e a chi è figlio. Questo nuovo e misterioso personaggio potrebbe portare grosse novità e scombussolare gli animi della famiglia Guarnieri. Protagonisti della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore saranno anche i coniugi Amato. Giuseppe, infatti, finirà nei grossi guai quando la sua amante Petra arriverà a Milano. La donna vorrà sapere perché il signor Amato è sparito di punto in bianco e così racconterà tutta la verità ad Agnese e a Salvatore, lasciandoli senza parole. Petra dirà che è venuta in Italia perché vuole che Giuseppe riconosca la figlia nata dalla loro relazione extraconiugale.

La sarta del Paradiso, a questo punto, deciderà di troncare definitivamente il rapporto con il marito Giuseppe.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, trame puntate sesta stagione: Tina e Roberto lavorano insieme

Nella sesta stagione dell’amatissima daily soap anni ’60 di Rai 1 torneranno due personaggi molto amati dal pubblico italiano. Si tratta di Tina Amato, la figlia di Agnese e Giuseppe, e il pubblicitario Roberto Landi, personaggio conosciuto nelle prime stagioni della fiction italiana. Secondo le anticipazioni, il direttore del Paradiso delle Signore potrebbe lavorare a stretto contatto con il pubblicitario Landi per lanciare la rivista Paradiso Market. In alcune Instagram Stories pubblicate da Filippo Scarafia, interprete di Roberto Landi, si vedono lui e Neva Leoni con un abito molto eleganti, entrambi impegnati in un servizio fotografico.

Questo fa capire che il ritorno di Tina Amato coinciderà con la nascita della prima rivista Paradiso Market. Anche perché, almeno per il momento, non si sa nulla sulla sua storia con il discografico Sandro Recalcati.