Le nuove anticipazioni americane di Beautiful segnalano il ricovero d’urgenza di Sheila. Il rientro della perfida Carter a Los Angeles non ha portato nulla di buono. Finn, ignaro di tutte le sue malefatte e della sua abile arte manipolatoria, sembra essere deciso a darle una possibilità dopo aver scoperto che è la sua vera madre. Steffy e tutta la famiglia Forrester, al contrario, è convinta che Sheila possa solo fare del male. Ciò che accadrà cambierà per sempre le carte in tavola e le trame della soap sembreranno ripercorrere la storia di Sally che, per guadagnarsi l'amore di chi aveva perso, pensò bene di fingere di avere una malattia terminale.

Nuove anticipazioni di Beautiful, puntate americane

E' passato poco tempo da quando Steffy e Finn si sono sposati ma, a quanto pare, i problemi sono arrivati come un fulmine a ciel sereno. Problemi che hanno un nome ben preciso: Sheila Carter.

Sheila si è intromessa subito nella vita di Steffy dopo aver confessato a Finn di essere la sua madre biologica. Decisa a entrare di fatto nelle dinamiche della famiglia Forrester, ha preteso di poter passare del tempo con il piccolo Hayes.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy è andata su tutte le furie e ha messo alle strette il maritino: Sheila non dovrà assolutamente vedere suo nipote.

Come si può ben immaginare, la temeraria Carter non è di certo stata con le mani in mano.

A dispetto degli avvertimenti di Steffy, non ha perso tempo per coccolare il dolce Hayes.

Steffy coglie in flagrante Sheila e Finn

Finn ha cercato di tranquillizzare Steffy, promettendole di non far incontrare Sheila e Hayes. Rassicurata dalle sue parole, la giovane Forrester è partita con Hope per un viaggio di lavoro.

Steffy è però tornata in anticipo a Los Angeles e, aprendo la porta di casa, ha visto l'odiata Carter con in braccio il piccolo Hayes.

Ne è seguito un litigio con Finn, reo di averle mentito.

Finn, capendo di aver sbagliato, è stato costretto a parlare con decisione a Sheila: non dovrà più vedere suo nipote.

Sheila si sente male, spoiler Beautiful

Come svelano le ultime anticipazioni di Beautiful, Sheila accuserà un malore davanti a Finn. Verrà così ricoverata d'urgenza in ospedale, dove sarà proprio il figlio a prendersi cura di lei.

Steffy non crederà assolutamente al malore di Shiela, certa che si sia trattato di una messinscena per catturare l'attenzione di Finn. Le circostanze la riporteranno alle menzogne di Sally, che finse una malattia terminale pur di elemosinare l'amore di Wyatt.

Intanto, Sheila continuerà a tramare contro Steffy. Sebbene ricoverata in ospedale, non perderà tempo per insinuare dubbi in Finn riguardo la scelta di sposare la giovane Forrester. La perfida Carter riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Staremo a vedere.