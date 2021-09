Quando manca una sola settimana all'inizio del GF Vip 6, è stato ufficializzato il cast: sono 22 i personaggi famosi che entreranno nella casa nelle prime puntate, 24 se si contano le tre sorelle etiopi che gareggiano coma un solo inquilino. Alfonso Signorini ha anticipato che il reality-show andrà in diretta 24 ore su 24, che le opinioniste saranno quattro (due rappresentanti del pubblico) e che le squalifiche saranno valutate in base ai casi, nel senso che i vipponi non verranno cacciati a prescindere se diranno qualche parola di troppo.

Gli inquilini della casa del GF Vip 6

Il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la prima foto del cast del Grande Fratello Vip. Dando un'occhiata a questo scatto, ci si rende subito conto che non c'è nessuna sorpresa: i concorrenti sono quelli che i giornalisti hanno accostato al reality-show nelle ultime settimane, quindi niente colpi di scena ad una settimana dal via.

Le celebrità che vivranno tra le mura di Cinecittà, dunque, sono 24 in tutto (22 ufficiali visto che Lucrezia, Clarissa e Jessica Hailé Selassié gareggeranno insieme, come un solo vippone), e dovrebbero varcare la soglia della porta rossa tra lunedì 13 e venerdì 17 settembre.

I protagonisti della sesta edizione del format Mediaset, dunque, sono: Aldo Montano, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Carmen Russo, Samy Youssef, Manila Nazzaro, Alex Belli, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Andrea Casalino, Amedeo Goria, Soleil Sorge, Tommaso Eletti, Davide Silvestri e le tre figlie dell'imperatore d'Etiopia.

Cambiamenti in arrivo al GF Vip 6

Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista a sette giorni dal via, dando anticipazioni molto interessanti sull'edizione che sta per condurre.

Il GF Vip 6, ad esempio, andrà in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra e sul web: è smentito, dunque, il Gossip secondo il quale il programma avrebbe offerto una differita al pubblico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il presentatore, poi, ha aggiornato i curiosi su un'altra importante novità: le squalifiche. A differenza di quello che è successo nel recente passato, quest'anno non saranno punite tutte le parole fuori posto che i concorrenti diranno davanti alle telecamere.

"Vogliamo essere più elastici. Ogni caso sarà valutato in base all'intenzione e non alla parola che offende.

Non tutto va stigmatizzato", ha fatto sapere il padrone di casa prima di aggiungere che tutte le bestemmie porteranno all'espulsione immediata.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, infine, non saranno le uniche opinioniste: Signorini ha fortemente voluto due signore che potessero rappresentare il pubblico: "Sono due pettegole, come grandi sorelle".

Una settimana all'inizio del GF Vip 6

Il conto alla rovescia per l'inizio della sesta edizione del GF Vip, è ufficialmente partito: tra sette giorni, lunedì 13 settembre, andrà in onda la prima puntata, quella in cui sarà presentato quasi tutto il cast.

Come è accaduto negli anni scorsi, è ipotizzabile che anche stavolta i 22 concorrenti entrino in casa quasi scaglionati, ovvero divisi in due gruppi nelle dirette del 13 e di venerdì 17.

Tra i vipponi ufficiali, infine, figurano anche tre ex gieffine: Raffaella Fico, Carmen Russo e Francesca Cipriani che hanno già partecipato al reality-show in passato. L'ex compagna di Mario Balotelli, ad esempio, ha accettato di rimettersi in gioco 13 anni dopo la prima volta, la ballerina ha trascorso solo poche settimane a Cinecittà in una recente edizione, mentre la bionda soubrette torna dopo circa 11 anni.