La nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta domenica 26 settembre ha riservato un colpo di scena. Il tronista Joele Milan infatti, è stato cacciato da Maria De Filippi poiché la redazione ha scoperto che il giovane si era accordato con una delle corteggiatrici per sentirla di nascosto.

Joele cacciato da Uomini e donne nella registrazione del 26 settembre

Le nuove puntate di Uomini e donne si sono registrate nel pomeriggio di domenica 26 settembre. Dando uno sguardo alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, si viene a sapere che Maria De Filippi ha preso una drastica e inaspettata decisione: quella di cacciare Joele Milan dal programma.

Il ragazzo ha iniziato il suo percorso a Uomini e donne da poche settimane insieme ai suoi colleghi di trono Andrea Nicole, Matteo e Roberta. Joele non ha mai convinto molto il pubblico e in particolare Gianni Sperti che, sull'ultimo numero del Magazine di U&D, non ha nascosto i suoi dubbi sul tronista.

La redazione di U&D smaschera il piano di Joele Milan

Ma cosa è successo nell'ultima registrazione per arrivare ad allontanarlo dal programma? Sempre secondo quanto riportato da Il Vicolo delle news, la redazione avrebbe smascherato un "piano" messo in atto dal tronista. Tutto è nato nella scorsa registrazione, quando Joele, credendo di non essere ascoltato, aveva invitato la a corteggiatrice Ilaria a seguire un suo amico sui social in modo da potersi poi sentire di nascosto.

Tronisti e corteggiatori non possono vedersi e sentirsi al di fuori del programma.

Joele Milan è fuori da U&D

Da quanto emerge dalle anticipazioni, pare che Joele avesse intenzione di frequentare Ilaria di nascosto dalla redazione. Tutta la questione è stata tirata fuori proprio da Maria De Filippi che ha voluto al centro dello studio tutte le corteggiatrici per spiegare cosa stesse accadendo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per Joele Milan, l'avventura a Uomini e donne finisce qui.

Una scelta drastica ma inevitabile quindi, quella presa da Maria e dalla redazione di U&D. I sospetti sulla sincerità del tronista sembrano aver trovato conferma. Già inizialmente, molti utenti, tra cui Gianni Sperti, nutrivano dubbi sulla veridicità del suo racconto in merito al presunto tradimento della ex fidanzata.

Proprio la ragazza, dopo aver visto il video di presentazione, aveva smentito le dichiarazioni di Joele, sostenendo che la verità fosse un'altra. Ora non resta che attendere le prossime settimane per vedere in onda su Canale 5 quanto accaduto nella registrazione del 26 settembre.