Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre su Canale 5, regalano ai telespettatori momenti intensi e nuovi colpi di scena. Donna Genoveva Salmeron sarà dichiarata innocente e gongolerà nel quartiere. Felipe Alvarez-Hermoso non la prenderà affatto bene, mentre il commissario Mendez cercherà di convincere Laura Alonso a schierarsi dalla parte dei buoni. Nel frattempo, Servante e Fabiana avranno l’ennesima discussione e il portiere della pensione tratterà molto male un cliente.

E quando l'uomo si presenterà come giurato del concorso della pensione, per i due soci la vittoria sembrerà ormai un lontano ricordo. Infine, Ildefonso racconterà a Camino perché ha scelto proprio lei come moglie.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva scagionata, Felipe su di giri

Le accuse di omicidio a carico di Genoveva cadranno e Felipe resterà sconvolto da tale verdetto. E così l’avvocato Alvarez-Hermoso deciderà di rincorrere in appello per dimostrare che è stata proprio sua moglie a uccidere a sangue freddo la domestica Marcia Sampaio, e chiederà a Liberto e Ramon di combattere questa battaglia assieme a lui. Nel frattempo, Servante cercherà di conquistare la simpatia del giurato del concorso delle pensioni, ma non si renderà conto di aver sbagliato persona.

Le altre domestiche decideranno di aiutare Servante e Fabiana a vincere quel concorso, presentandosi alla Buena Noche e fingendo di essere le figlie dei gestori della pensione.

Felicia si preoccuperà tantissimo nel vedere sua figlia giù di morale e, sospettosa, la spronerà ad aprirsi con lei. Camino, per sviare i timori della madre, proporrà di sostituirla per una sera al ristorante e permetterle di andare all’appuntamento galante con Marcos.

Più tardi, Ildefonso cercherà di sedurre la moglie, ma la donna respingerà le sue avance e, con un’espressione turbata sul volto, racconterà il segreto del marito ad Anabel.

Marcos fa una proposta a Felicia

Don Bacigalupe, nelle prossime puntate italiane della soap Una Vita, proporrà alla madre di Camino di ufficializzare la loro unione e la donna accetterà a una condizione: la loro relazione deve restare segreta fino alla data di ufficializzazione.

Il portiere della pensione Buena Noche, nel frattempo, farà un’amara scoperta: la persona che fingeva di essere un giurato del concorso è in realtà un ladro che ruba i soldi guadagnati dalla pensione. Nel frattempo, Laura informerà la sorella Lorenza che è riuscita a racimolare tutti i soldi che servono per la sua operazione chirurgica.

Spoiler Una Vita dal 27 settembre al 1° ottobre: Ildefonso racconta tutta la verità a Camino

Il commissario Mendez sarà convinto che l’avvocato Velasco abbia ricattato la domestica Alonso e condividerà questo sospetto con Felipe. Il perfido uomo, infatti, dieci anni fa riuscì a scagionarla facendo cadere le accuse di omicidio volontario per la morte di suo padre, ottenendo così un preteso per ricattare la domestica Alonso e, assieme a donna Salmeron, l’ha costretta a mentire sotto giuramento.

Nel frattempo, Ildefonso rivelerà alla consorte di essere al corrente delle lettere che lei scrive a Maite e la costringerà a gettare la maschera e a raccontare tutta la verità.

Il commissario Mendez incontrerà Laura e cercherà in tutti i modi di convincerla a collaborare con la polizia, ma la domestica preferirà non parlare perché ha troppa paura di Genoveva, che la tiene sotto ricatto. Camino resterà disgustata quando scopre che Ildefonso sapeva tutto della relazione tra lei e Maite e che l’ha sposata proprio per le sue inclinazioni. Durante un’accesa discussione con Fabiana, Servante tratterà male il vero giurato del concorso delle pensioni. L’uomo, quindi, deciderà di presentarsi e i due soci si renderanno conto che la vittoria è ormai lontana.