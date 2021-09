Dopo la lite avvenuta con Soleil Sorge al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi si è sfogato con Jo Squillo. Il 36enne campano ha sostenuto di esserci rimasto molto male per la fine della frequentazione, perché sentiva di poter dare molto alla 27enne italo-americana. A detta di Gianmaria, Soleil dovrebbe sostenerlo al Reality Show anziché remargli contro.

Lo sfogo di Antinolfi

In occasione della terza puntata del GF Vip, Soleil Sorge è tornata a parlare della breve frequentazione con Gianmaria Antinolfi. La diretta interessata ha sostenuto di essere stata "soffocata" dall'imprenditore campano.

A tale proposito, la 27enne ha detto di essere arrivata al limite dello stalking. Terminata la diretta, i due coinquilini hanno avuto un acceso scontro tanto da tirare in ballo i loro avvocati.

A distanza di qualche ora dal nuovo botta e risposta, il 36enne campano si è sfogato con Jo Squillo. Gianmaria anziché riservare rancore verso Soleil ha speso delle parole di stima: "È una persona meravigliosa. Mi ha curato il cuore..." Successivamente, il gieffino ha riferito di non essere stato uno stalker con la 27enne, ma un principe. L'ex compagno di Belen Rodriguez ha spiegato di avere cercato solamente delle piccole attenzioni. Di fronte alla versione del campano, la showgirl ha fatto un plauso a Gianmaria per come ha reagito in puntata.

'Certe passioni non possono tramutare in amicizia'

A detta di Antinolfi, Soleil avrebbe dovuto evitare di paragonarlo a uno stalker perché qualche ora prima avevano avuto un chiarimento. Inoltre, ha spiegato a Jo Squillo di esserci rimasto molto male per la fine della frequentazione: "Le volevo dare il mondo". Secondo il 36enne, Soleil non si sta comportando bene nei suoi confronti.

Dal momento che è stata la 27enne a mettere la parola fine alla frequentazione, Soleil dovrebbe trasformare il loro rapporto in amicizia. Dopo avere ascoltato lo sfogo del coinquilino, Jo Squillo ha fornito la sua opinione su Gianmaria e Soleil: "Certe passioni non possono tramutare in amicizia".

Nel frattempo, la casa più spiata d'Italia risulta essere spaccata.

Da un lato c'è chi si è schierato dalla parte dell'imprenditore mentre dall'altra c'è chi ha spezzato una lancia a favore della 27enne italo-americana. La stessa Soleil sostiene che il coinquilino abbia architettato tutto per ottenere visibilità e creare nuove dinamiche all'interno del reality show. Infine, la 27enne ha messo in guardia anche Sophie Codegoni: Soleil ritiene che la 19enne lombarda sia la prossima "vittima" di Gianmaria Antinolfi. Anche sul web, i telespettatori hanno espresso dei pareri contrastanti.