Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 annunciano che un nuovo personaggio si presenterà allo studio di Umberto Guarnieri per ottenere il posto vacante lasciato da Cosimo Bergamini. Si tratta di Ezio Colombo, il padre di Stefania ed ex partner di Gloria Moreau. Mentre la giovane Venere sarà contenta del trasferimento di suo padre, la capocommessa sarà combattuta se scrivergli oppure no una lettera.

Vittorio Conti, intanto, presenterà al suo gruppo di lavoro la nuova stilista: Flora Ravasi. Questa notizia, però, non verrà ben accolta dallo staff del Grande Magazzino milanese e nemmeno da Adelaide di Sant’Erasmo.

Infatti, quest’ultima sarà convinta che la figlia di Ravasi nasconda qualcosa di oscuro. Tutto questo accadrà nelle puntate della daily soap di Rai 1 in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Tina parte per Zurigo

Dopo la partenza di Cosimo per Parigi, la ditta Palmieri è rimasta senza direttore e spetterà a Umberto il compito di trovare il degno sostituto del marito di Gabriella Rossi.

Ezio Colombo, il padre della Venere Stefania, sarà molto interessato a ottenere quel ruolo e così si presenterà allo studio del commendatore Guarnieri. Tina si appresterà a raggiungere la città di Zurigo, senza dire a nessuno i reali motivi del suo viaggio. Salvatore, intanto, cercherà di farsi bello davanti agli occhi di Anna.

Riuscirà a conquistare il suo cuore? Dopo aver visto i bozzetti di Flora, il signor Conti cercherà di convincere la ragazza ad accettare il lavoro di stilista del Paradiso delle Signore.

Stefania verrà a sapere che suo padre si è trasferito a Milano e farà i salti di gioia, al contrario di Gloria che sprizzerà agitazione da tutti i pori.

Nel frattempo, l’ex partner di Marta Guarnieri sarà contento di sapere che Flora abbia accettato la proposta di lavoro come stilista e la presenterà a tutti i suoi dipendenti. Lo staff, però, non sarà entusiasta della scelta di Vittorio, a parer suo troppo avventata.

Gloria scrive una missiva al padre di Stefania nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Anche Adelaide non farà i salti di gioia quando verrà a sapere che la figlia del suo ex marito è la nuova stilista del Paradiso delle Signore. Nel reparto sartoria e designer, Agnese non vedrà di buon occhio la nuova sostituta di Gabriella, infatti, la sarta avrà la sensazione che costruire un rapporto lavorativo con la giovane americana sarà come camminare in un campo minato. Gloria, intanto, si farà coraggio e scriverà una lettera al padre di Stefania. Durante una chiacchierata amichevole, Flora accennerà a Vittorio che suo padre, prima di morire, le ha lasciato una lettera.

Ludovica confusa del suo futuro spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 1° ottobre

Ezio, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, diventerà ufficialmente il nuovo direttore della fabbrica Palmieri. Anna riceverà un regalo a sorpresa da parte del socio di Marcello, ma reagirà malissimo. A Ludovica resteranno ventiquattro ore di tempo per decidere se vendere oppure no Villa Brancia. Nel frattempo, il primo numero del Paradiso Market sarà pronto a uscire. Tra Agnese e Flora ci saranno ancora scintille e Vittorio si troverà a svolgere il ruolo di mediatore tra loro due.

Confusa sul suo futuro, la figlia di Flavia Brancia chiederà al suo amato Marcello qualche consiglio e supporto. Dopo aver scoperto che Ezio si è rifatto una vita, la capocommessa Moreau deciderà di non consegnargli più la lettera che gli ha scritto. Infine, la contessa di Sant’Erasmo sarà convinta che Flora abbia qualche scheletro nell’armadio.