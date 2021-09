Si fanno sempre più interessanti, le trame della sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore. I telespettatori di recente hanno fatto la conoscenza della new entry Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), che darà una svolta alle vicende dello sceneggiato. La figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) dopo essere approdata a Milano in seguito al decesso proprio genitore, rinuncerà a lasciare la città e a tornare a New York dopo che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) rimarrà colpito dai suoi disegni.

La fanciulla farà un passo indietro per la precisione nell'episodio in onda su Rai 1 il 28 settembre 2021, quando il direttore - incuriosito dal suo talento e dalla sua competenza sul settore della moda - le darà una possibilità per lavorare al grande magazzino in qualità di nuova stilista, e quindi in sostituzione di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi).

Il Paradiso delle signore, trama del 28 settembre: Gloria tesa a causa del cognato Ezio, Flora prende il posto di Gabriella

Nella dodicesima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 28 settembre 2021 dalle ore 15:55 circa, Stefania (Grace Ambrose) festeggerà il trasferimento di suo padre Ezio (Massimo Poggio) nel capoluogo lombardo insieme alle sue amiche dopo averle presentate al proprio genitore.

Gloria (Lara Komar) non farà certo i salti di gioia per l’arrivo improvviso a Milano del cognato, anzi si mostrerà parecchio tesa e a disagio quando apprenderà che rimarrà in città in maniera definitiva.

Successivamente Flora risponderà alla proposta ufficiale di lavoro ricevuta da parte del direttore Vittorio: a sorpresa la figlia del defunto Achille accetterà di prendere il posto di Gabriella e quindi diventerà a tutti gli effetti la nuova stilista del lussuoso magazzino milanese.

Non tutti i dipendenti del Paradiso però a quanto pare saranno d’accordo con la scelta di Conti e crederanno che sia stata avventata soltanto per consentire a Gabriella di raggiungere il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) senza avere alcuna preoccupazione.

Agnese diventa la responsabile della sartoria, Marcello apprende che Adelaide ha respinto le dimissioni di Ludovica

Nel contempo a casa Amato ci sarà un momento di felicità, poiché si brinderà in onore di Agnese (Antonella Attili), che raggiungerà un nuovo traguardo nella sua carriera, essendo stata nominata responsabile della sartoria.

Infine Ludovica (Giulia Arena), invece comunicherà al suo fidanzato Marcello (Pietro Masotti) che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) ha respinto le sue dimissioni al circolo e pare irremovibile in tale decisione.