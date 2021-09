Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana dal 4 all'8 ottobre di programmazione svelano nuovi colpi di scena.

Sarà dato ampio spazio al personaggio di Anna Imbriani. La giovane ha fatto colpo su Salvatore, il quale sta facendo di tutto per conquistarla. Il figlio di Agnese, però, scoprirà che la ragazza non ha reagito affatto bene, quando ha saputo che i fiori che ha ricevuto in dono, erano stati inviati da lui. Pertanto Salvo penserà di fare un passo indietro.

Tuttavia non vuole del tutto demordere, soprattutto perché scoprirà che condividono una passione in comune.

Roberto, amico fedele di Anna, la spronerà ad uscire con Salvatore, per tentare di mettersi il passato alle spalle. Sulla guardarobiera incombe, però, una brutta minaccia. Si tratta di Massimo Riva, il padre naturale di sua figlia. Difatti l'uomo si presenterà al Circolo in cerca della giovane, e di certo non sembrerà animato da buone intenzioni.

Vittorio scoprirà che Anna è tornata a Milano, ed a questo punto vorrà fare la sua parte per aiutare una sua vecchia amica. Pertanto le proporrà di diventare aiuto contabile di Beatrice

