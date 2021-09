Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful sono ricche di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 27 settembre al 2 ottobre, Quinn organizzerà un nuovo piano per allontanare, una volta per tutte, Ridge dalla sua ex moglie Brooke e cercherà di convincere l'uomo a sposare nuovamente Shauna Fulton, ma con la presenza di tutta la famiglia, così da manifestare a tutti il loro amore. Forrester sarà assai confuso sul da farsi, ma non scarterà la proposta di Fuller, anzi ci penserà intensamente, per poi arrivare ad una decisione definitiva.

Spoiler Beautiful: Quinn vuole dividere Brooke e Ridge

Nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn organizzerà un piano per dividere definitivamente Ridge e Brooke, mentre Katie cercherà di allontanare Eric da Quinn, ricordando all'uomo i bei momenti trascorsi insieme a Donna. Quest'ultima, intanto, vorrebbe che le sue sorelle Brooke e Katie si riconciliassero una volta per tutte. Bill, invece, continuerà a sostenere di amare sia Katie, che Brooke, mentre Quinn sarà desiderosa di distruggere il rapporto tra Ridge e Logan, tanto che avrà una particolare idea. Fuller proporrà a Shauna e a Ridge di celebrare nuovamente il loro matrimonio e di invitare alla cerimonia tutta la famiglia, così da mostrare a tutti il loro amore.

Ridge decide di risposare Shauna

Ridge sarà assai turbato dopo aver visto Brooke e Bill insieme e penserà seriamente alla proposta di Quinn. Poco dopo lo stilista deciderà di accettare il consiglio di Fuller e deciderà di sposare Shauna nuovamente, ma stavolta in presenza di tutta la famiglia Forrester. Quando Fulton apprenderà la decisione di Ridge sarà notevolmente felice e non riuscirà a credere di aver conquistato, finalmente, il suo amato.

Dopo tante peripezie, Bill Spencer si renderà conto di amare soltanto Katie e di voler stare insieme a lei, così si allontanerà definitivamente da Brooke e farà in modo di riavvicinarsi a sua moglie. Frattanto Steffy non si sentirà tanto bene e penserà di aver bisogno ancora di antidolorifici.

Vinny manda delle pillole a Steffy

Steffy non riuscirà a stare meglio, così chiamerà il dottor Finnegan e dirà all'uomo di aver bisogno di qualche medicina che possa alleviare il suo dolore, ma l'uomo sarà alquanto in ansia per la dipendenza alla quale sta andando incontro la donna, così si rifiuterà di prescriverle altri antidolorifici. In seguito Thomas darà a Steffy un regalo da parte di Vinny: un orsacchiotto per la piccola Kelly. Poco dopo si scoprirà che all'interno del peluche, in realtà, ci sono delle pillole per Steffy. Nel contempo Liam noterà la complicità nata tra Steffy e John Finnegan, per questo andrà subito dal medico per assicurarsi che l'uomo non abbia cattive intenzioni con la donna, dato che lei ha sofferto molto in passato.

In ufficio, intanto, tutti quanti sentiranno molto la mancanza della giovane Forrester.

Carter sempre più attratto da Zoe

Carter sarà sempre più attratto da Zoe e comincerà ad essere abbastanza insistente nel corteggiare la donna. Infine, dopo aver parlato con John Finnegan, Liam si confronterà anche con Thomas, riguardo il rapporto nato tra il dottore e sua sorella Steffy.