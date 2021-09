Continuano le storie legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 28 settembre 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Al Paradiso arriverà Ezio, il padre di Stefania Colombo. Gloria si sentirà sotto pressione in quanto rischierà di incontrare l'ex marito, ormai trasferitosi in città. Vittorio, intanto, apprenderà che Flora avrà accettato la sua proposta: la giovane prenderà il posto di Gabriella come stilista dell'atelier. Alla luce di tale scelta, il direttore del grande magazzino nominerà Agnese responsabile della sartoria.

Ludovica, invece, sarà pronta per rivelare a Marcello la risposta di Adelaide circa le sue dimissioni. La cognata di Umberto non accetterà la decisione presa dalla contessina Brancia e farà di tutto per far tornare la ragazza al Circolo. Ludovica si troverà a scegliere tra la sua carriera e il suo amore per Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania felice

Nel dettaglio, le trame del dodicesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso martedì 28 settembre 2021, rivelano che Stefania potrà finalmente riabbracciare il padre. Ezio, infatti, si è trasferito a Milano per motivi di lavoro e ne approfitterà per passare dal grande magazzino, per salutare la giovane Venere e le sue amiche.

Ad essere meno felice sarà Gloria, la quale si ritroverà in forte tensione, per il ritorno in città dell'ex marito. La donna cercherà in tutti i modi di studiare una strategia per evitare di incontrare l'uomo e rischiare di essere riconosciuta. Disperata ed impaurita, la capo commessa si rivolgerà ad Armando, diventato ormai un prezioso confidente.

Il Paradiso 6, Agnese festeggia la sua premiazione

Durante la nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda martedì 28/9 sul primo canale Rai, Flora Gentile Ravasi accetterà la proposta fatta dal dottor Conti. La figlia di Achille Ravasi diventerà ufficialmente la nuova stilista del Paradiso, sostituendo Gabriella Rossi.

Non tutti in atelier saranno entusiasti di questa scelta. In particolar modo, Maria e Agnese non prenderanno con simpatia la nuova arrivata e le piccole dicerie, infatti, non tarderanno ad arrivare. Nonostante ciò, a casa Amato sarà tempo di brindare: Agnese verrà nominata responsabile della sartoria. Nel frattempo, la contessina Brancia comunicherà a Marcello che Adelaide avrà respinto le sue dimissioni. La contessa di Sant'Erasmo non vorrà che Ludovica vada via dal Circolo, tiene a lei come una figlia, nonostante non abbia preso a cuore la scelta di fidanzarsi con il giovane Barbieri.