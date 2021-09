Arrivano le Anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 24 settembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Trame, episodi e riassunto degli episodi della sesta stagione della soap in programma questa settimana.

Il Paradiso delle Signore, trame dal 20 al 24 settembre 2021

Flora, la figlia di Achille Ravasi, perde i bagagli ed è costretta a rifarsi completamente il guardaroba. Si reca così al grande magazzino, dove stupisce le Veneri per il suo buon gusto.

Intanto, Gabriella si prepara alla partenza ma non prima di vedere in vetrina la sua ultima collezione.

E' già un successo, come previsto da Vittorio.

Roberto ha uno scontro fisico con Massimo, l'ex di Anna. Decide però di non parlarne per non mettere in difficoltà la bella Imbriani che, evidentemente, nasconde un segreto.

Irene mette in guardia Maria su Rocco

In casa Amato c'è un'apparente calma. Tutti sono felici per il ritorno di Tina, che sta evitando le domande su Sandro. Tuttavia, stanca di tenere per sé un peso troppo grande, confida a Gabriella che il suo matrimonio è finito ormai da tempo.

Giuseppe invece di rivolge a Girolamo, il suo fidatissimo amico e complice, per far recapitare una lettera in Germania a Petra, sperando di prendere tempo con Agnese, ancora all'oscuro di tutto.

Il buon Rocco scrive una lettera a Maria, ma il buonumore della ragazza è messo alla prova da Irene, che insinua dei dubbi: secondo lei, Rocco le sta dando poca considerazione, preferendo pensare a se stesso.

Flora potrebbe scoprire la verità su Achille, nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Lo stilista che dovrebbe sostituire Gabriella non si trova e Vittorio non sa che fare. Ha però un'intuizione quando vede i disegni di Flora dimenticati al grande magazzino. Sarà una coincidenza o un piano ben studiato dalla bella Ravasi?

Flora ha intenzione di indagare su quanto successo a suo padre.

La morte di Achille è stata archiviata come incidente, ma qualcosa non torna.

La giovane Ravasi viene in possesso di una lettera misteriosa di Ravasi, oltre alla sua eredità. Che cosa ci sarà scritto di così importante?

Umberto e Adelaide, segreto a rischio

La giovane Ravasi si insinua sempre di più nelle vite del commendatore e della contessa.

Umberto, a quel punto, decide di ingannarla. L'obiettivo di Guarnieri è di frequentarla per tenerla sotto stretta osservazione, sperando che il segreto che condivide con Adelaide non venga mai alla luce.

Ludovica invece ha una cocente delusione: Marcello non si presenta al circolo come concordato e così non ha altra scelta che dimettersi dal prestigioso ruolo di vicepresidentessa. Adelaide e Fiorenza brindano.