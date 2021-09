L'appuntamento con Brave and Beautiful continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che sono in arrivo dei nuovi colpi di scena che sicuramente sapranno attirare l'attenzione del pubblico. Occhi puntati sulla coppia composta da Cesur e Suhan, i quali decideranno di mettere la parola fine alla loro relazione. Intanto Korhan si ritroverà a fare i conti con le bugie di sua moglie Cahide e con il duro attacco da parte di suo padre Tahsin, al punto da pensare di compiere un gesto estremo.

Suhan ottiene il divorzio da Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Suhan, stufa della lotta tra suo padre e il marito Cesur, prenderà una drastica decisione.

La donna deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione matrimoniale e di voltare pagina. Per questo motivo, quindi, chiederà il divorzio a Cesur che, in un primo momento, deciderà di non concederlo.

Col passare dei giorni, però, anche lui cederà alle continue richieste di sua moglie e così finirà per firmare i documenti con i quali metteranno la parola fine al loro matrimonio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate turche di Brave & Beautiful, rivelano che ben presto Suhan farà una clamorosa scoperta: la donna è in dolce attesa di un bambino e il padre è proprio Cesur.

Cahide viene smascherata dal marito sulla gravidanza

Come si evolverà a questo punto la situazione?

I due riusciranno a ritrovare la serenità e la stabilità di un tempo? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni turche rivelano che ci sarà spazio per le vicende della coppia composta da Korhan e Cahide.

L'uomo rimarrà a dir poco sotto shock nel momento in cui scoprirà tutte le menzogne ​​che sua moglie gli ha raccontato nel corso di questi mesi, in merito alla vicenda della gravidanza.

Cahide, ritenendo di non poter avere figli, ha convinto Hulya a non abortire, chiedendole di mettere al mondo il bambino che aspettava e che poi avrebbe preso lei, per far credere a suo marito che era il frutto del loro amore.

Nel momento in cui Cahide, però, ha scoperto di essere realmente in dolce attesa, si è tirata indietro con Hulya e ha rifiutato il bambino.

Korhan medita il suicidio: anticipazioni turche Brave and Beautiful

La reazione di Hulya sarà a dir poco spietata: la donna, infatti, mostrerà a Korhan tutti i filmati e le conversazioni in cui lei e Cahide si mettevano d'accordo per inscenare questa finta gravidanza.

Le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che l'uomo, di fronte a questa amara verità, non ci penserà su due volte a chiudere ogni tipo di rapporto con sua moglie. È amareggiato, deluso e desolato e non vuole averla più al suo fianco.

Come se non bastasse, quando Tahsin scoprirà tutta la verità sugli inganni di Cahide, non esiterà a sbottare contro suo figlio, umiliandolo perché si sarebbe fatto prendere in giro miseramente dalla donna che aveva al suo fianco, senza accorgersi di tutte le sue malefatte.

Le parole di Tahsin feriranno tantissimo Korhan, al punto che l'uomo deciderà di mettere la parola fine alla sua vita e comincerà a meditare il suicidio.