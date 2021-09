Grandi colpi di scena per tutti gli appassionati di Love is in the air, la celebre soap opera turca in onda su Canale 5 con grande successo. Gli ascolti continuano a premiare la coppia composta da Serkan e Eda: la soap proseguirà per tutta la stagione autunnale nel daytime della rete ammiraglia Mediaset e ci saranno ancora diverse sorprese. I due protagonisti, infatti, arriveranno a prendere una drastica decisione sul loro futuro intraprendendo due strade differenti ed Eda nasconderà a Serkan che hanno concepito un figlio insieme.

Serkan scopre di avere una figlia segreta: anticipazioni sul finale di Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che il rapporto tra Eda e Serkan comincerà a fare acqua da tutte le parti, al punto che i due decideranno di intraprendere due strade completamente differenti e di dirsi così addio in maniera definitiva.

Eda lascerà la città e per un po' di tempo si perderanno le sue tracce. Al rientro in città, dopo un lungo periodo, la donna proverà a recuperare il suo rapporto con Serkan e non tornerà da sola.

Eda, infatti, arriverà con la una bambina: si chiama Kiraz e si scoprirà essere la figlia segreta che la donna ha concepito proprio con il suo amato Bolat, prima che prendesse la decisione di andare via.

Sarà solo in quel momento che, Serkan, scoprirà di avere una figlia di cui ignorava completamente la sua esistenza fino a quel momento.

Eda presenta la piccola Kiraz a suo papà Serkan

Un duro colpo per l'architetto anche se, una volta appurata la verità dei fatti, non si farà problemi a riabbracciare la sua amata bambina Kiraz, la quale finalmente potrà crescere con la sua mamma e il suo papà, circondata da affetto e amore.

Eda, in questo periodo di tempo in cui ha cresciuto da sola la bambina, ha sempre messo da parte foto e video, così da poter permettere poi a Serkan di vedere tutto quello che si era perso nel corso di questi anni.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche riguardanti il finale di Love is in the air, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena.

Eda e Serkan genitori bis: anticipazioni turche Love in in the air

Eda e Serkan dopo aver ritrovato la serenità di un tempo, faranno i conti con le richieste da parte della piccola Kiraz, la quale chiederà loro un fratellino o una sorellina.

E un po', anche l'architetto sentirà la mancanza di tutti quei momenti che si è perso, legati alla crescita di un figlio.

Così, i due innamorati decideranno di mettersi all'opera. Le anticipazioni turche sul finale di sempre di Love is in the air, rivelano che Eda e Serkan scopriranno ben presto che diventeranno genitori per la seconda volta e questa nuova gravidanza sarà al centro delle ultime puntate della seconda stagione della soap.