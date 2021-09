Le anticipazioni settimanali di Love Is In The Air delle puntate che andranno in onda dal 20 al 25 settembre su Canale 5 alle ore 16:30 - salvo variazioni di palinsesto - svelano gli sviluppi della complicata storia d'amore di Eda e Serkan.

Intanto una bella novità attende i telespettatori: la soap andrà in onda anche sabato 18 settembre 2021, sempre su Canale 5, alle 15:20 circa.

Anticipazioni Love Is In The Air dal 20 al 25 settembre

Il fidanzamento ufficiale di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) mette le rispettive famiglie in moto per organizzare tutto al meglio prima dell'atteso matrimonio.

Tutto però sta per cambiare. A movimentare le carte in tavola è Semiha, che obbliga entrambi a preparare tutto il necessario per la notte dell'hennè.

Serkan non perde tempo e chiede supporto al suo team. Non sarà facile organizzare tutto in tempo utile, visto anche il poco preavviso. Mentre tutti si impegnano a trovare il cibo, Melih ordina ai suoi uomini di spiare gli invitati.

Eda e Serkan pronti al matrimonio

Le nuove anticipazioni di Love Is In The Air raccontano che Serkan ed Eda saranno piuttosto emozionati per il loro imminente matrimonio, ignari di ciò che sta per accadere. Mancano però alcuni ingredienti per preparare il sorbetto, un dolce tipico della tradizionale notte dell'hennè. Il 'colpevole' è Erdem, che dovrà trovare una soluzione al più presto per non mandare tutto all'aria.

La svolta arriva poco dopo, quando Erdem riceve i cristalli di zucchero da Melih, che lo prega di tenere la bocca chiusa. Tutto risolto? Assolutamente no, visto che Balca riuscirà a farsi invitare al matrimonio di Eda e Serkan, i quali sono inconsapevoli delle sue reali intenzioni.

Balca incastrata dalla polizia

I sospetti su Balca si riveleranno veritieri.

Nei nuoci episodi di Love Is In The Air, la polizia verrà a sapere che ha somministrato dei potenti narcotici a una festa e così Serkan, venuto a conoscenza della cosa, non esiterà a licenziarla immediatamente.

Mira osserva con attenzione lo svolgersi dei preparativi, notando una certa rivalità tra Aydan e Ayfer. Nel frattempo, Eda e Serkan si allontaneranno a causa di un equivoco.

Salta il matrimonio di Eda e Serkan? Anticipazioni Love Is In The Air

A causa di alcune incomprensioni conseguenti a una chiamata, Sekan ed Eda iniziano a riflettere sul loro matrimonio e alla futura vita insieme, non sapendo se è ciò che veramente vogliono.

Intanto, Erdem, Ferit ed Engin sono con Bolat per festeggiare a Salamanca l'addio al celibato. L'atmosfera non è altrettanto felice nella serata che vede Ceren, Piril ed Eda insieme, affrante per le incomprensioni con i rispettivi fidanzati.

Inaspettatamente, Eda e Serkan capiscono di non essere pronti al grande passo.