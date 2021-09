Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a domenica 26 settembre, Finn negherà la prescrizione di altri farmaci a Steffy e le farà presente che potrebbe avere una dipendenza. Inoltre Katie ribadirà a Ridge che Brooke ama solo lui, mentre Shauna inizierà a provare dei rimorsi per come ha costretto Ridge a sposarla.

Finn è preoccupato dalla dipendenza dai farmaci di Steffy

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 20 al 26 settembre, Steffy non avrà alcuna voglia di seguire i consigli di Hope in merito alle sue condizioni di salute.

Finnegan arriverà nel momento propizio e porrà fine alla lite tra le due ragazze. Successivamente Liam esporrà a Bill il concetto, che forse ha sbagliato a portare via Kelly da Steffy. L'uomo infatti penserà che questo non ha fatto altro che accentuare il cattivo umore della Forrester.

Nel frattempo Bill farà dell'ironia sul fatto che il dottore Finnegan è andato a trovare spesso Steffy nell'ultimo periodo. Lo Spencer riterrà infatti che tra il ragazzo e Steffy stia nascendo qualche sentimento. In tutto questo la Forrester avanzerà al dottore la richiesta di avere prescritto altri farmaci, ma lui glieli negherà. Finn si convincerà infatti che possa avere una dipendenza e glielo dirà apertamente.

Bill chiede a Quinn di non coinvolgerlo più nelle sue manipolazioni

Secondo le anticipazioni televisive fino al 26 settembre, Steffy sarà piacevolmente sorpresa da Finnegan [VIDEO]e gli racconterà quello che ha fatto nel corso della sua vita. Hope racconterà a Liam tutti i suoi timori riguardo la sorellastra e la madre. Intanto Bill incontrerà casualmente Ridge e lo deriderà sulla sua relazione turbolenta con Brooke, ma l'arrivo tempestivo di Justin sarà importante per far tornare la calma.

Inoltre Eric invoglierà Brooke a non mollare e a lottare per l'uomo che ama.

Nel frattempo Quinn e Shauna saranno contente per come sono andate le cose. Brooke sarà convinta pienamente che il Forrester è stato oggetto di manipolazione da parte delle due donne e la Fulton non potrà che essere dispiaciuta per tutto quello che è successo.

Suo malgrado pure Bill capirà di essere stato un burattino nelle mani di Quinn e a tal fine la inviterà a non coinvolgerlo più nei suoi intrighi.

Katie ribadisce a Ridge che Brooke ama solo lui

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke chiederà per l'ennesima volta a Ridge di tornare insieme a lei, ma la presenza di Bill lo farà irrigidire sulle sue posizioni. Intanto Katie si incontrerà con Ridge in ufficio, ma in apparenza i due discuteranno solo di questioni lavorative. In realtà la Logan gli racconterà il suo sbigottimento per quanto fattole da Bill e che si è sentita tradita da Brooke. Ma nonostante tutto, gli ribadirà il concetto che sua sorella ama solo ed esclusivamente lui.