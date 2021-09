Come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia della fine della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. A informare i fan via social è stato l'ex cavaliere di Uomini e donne nella serata del 16 settembre. Il fatto che fino a poco prima i due avessero pubblicato foto che li vedevano uniti ed innamorati ha fatto dubitare i fan circa la veridicità delle parole di Sossio: in molti hanno creduto che si trattasse di uno scherzo, ma l'intervento di Ursula ha cambiato le carte in tavola. L'ex dama, riportando un commento di un follower in una Instagram Story ha attaccato pesantemente l'ex compagno, accusandolo di 'aver giocato'.

L'amore finito per 'Incompatibilità caratteriali'

Non è ben chiaro cosa sia accaduto tra Sossio e Ursula ma sta di fatto che la coppia, che avrebbe dovuto convolare a nozze a breve, ha deciso di interrompere la relazione. Nonostante la nascita di una figlia, la piccola Bianca, Bennardo e Aruta non sono riusciti a superare le differenze caratteriali. 'Game Over' ha scritto in lettere cubitali l'ex cavaliere in un post Instagram, affermando di essere dispiaciuto di deludere tutti coloro che hanno sempre creduto e sostenuto la sua relazione con Ursula.

"Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali'', ha scritto Sossio chiedendo a tutti di rispettare il momento di difficoltà che i due stanno passando.

Inoltre, Aruta ha addirittura voluto taggare il suo avvocato, quasi per dare ancora più ufficialità alla comunicazione. L'annuncio ha avuto una grande risonanza sui social, tanto che sono giunti molti commenti tar cui uno che ha evidentemente colpito Ursula, la quale non solo lo ha riportato sul suo profilo ma lo ha commentato lanciando accuse molto pesanti a Sossio, affermando che lui avrebbe addirittura giocando senza interessarsi della dignità della sua famiglia.

Ursula: 'C'è che vive giocando'

'Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia', ha scritto Ursula in riferimento a un utente che ha criticato la scelta di Sossio di paragonare con il suo 'game over', la fine di una storia importante al risultato di una partita. Insomma, se è vero che la scelta di chiudere è giunta in maniera concertata come affermato da Sossio, pare che le parole dell'ex cavaliere non siano state prese per nulla bene da Bennardo.

Adesso la ex coppia, che ha cancellato il matrimonio, dovrà gestire un figlia molto piccola in comune e allo stesso tempo anche la fine dell'amore. I due dovranno affrontare la delicata situazione, sarà per questo che già da subito Aruta ha chiesto a tutti i sostenitori di evitare di fare altre domande e rispettare entrambi.