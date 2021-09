Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Eda, la quale cercherà in tutti i modi di provare a "riaccendere" la memoria del suo ex fidanzato Serkan, dopo che non ricorda più nulla di quello che hanno vissuto insieme. I tentativi della donna, però, non andranno a buon fine, al punto che l'architetto penserà alle nozze con la sua ex fidanzata Selin.

Eda bacia Serkan per risvegliargli la memoria: trame Love is in the air 4-8 ottobre

Nel dettaglio, le trame di Love is in the air nella settimana che va dal 4 all'8 ottobre 2021, rivelano che Eda deciderà di non rassegnarsi all'idea che Serkan non ricordi nulla della loro vita passata insieme.

Proprio per questo motivo, la donna deciderà di baciarlo pubblicamente davanti a tutti: la reazione di quest'ultimo, però, non sarà delle migliori.

L'architetto, infatti, non gradirà il gesto di colei che si spaccia come la sua ex fidanzata e per questo motivo deciderà di correre ai ripari, compiendo un gesto plateale nei confronti di Selin.

Serkan annuncia le nozze con la sua ex Selin

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5, rivelano che Serkan annuncerà così di voler convolare a nozze al più presto con Selin. I due hanno intenzione di unirsi ufficialmente in matrimonio e quindi di diventare una famiglia a tutti gli effetti.

Trattasi dell'ennesimo duro colpo per Eda la quale, nel frattempo, deciderà di passare al contrattacco e di puntare sul finto fidanzamento con Deniz, con la speranza di poter far ingelosire l'architetto e in questo modo riaccendere di nuovo la fiamma della passione.

Eda va in vacanza con Deniz: anticipazioni Love is in the air 4-8 ottobre

Le trame delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che Deniz ne approfitterà per proporre ad Eda di partire insieme per potersi concedere una vacanza e stare così un po' insieme, staccando la spina da tutta questa situazione.

La stessa idea sarà presa in considerazione anche da Serkan e Selin: ironia della sorte, le due coppie si ritroveranno nello stesso posto, ma per fortuna non ci saranno scintille.

Ma i colpi di scena non tarderanno ad arrivare: le trame delle prossime puntate della soap opera in programma fino all'8 ottobre 2021, rivelano che Ceren si renderà conto di non aver mai dimenticato del tutto Deniz, motivo per il quale correrà da lui per confessargli il suo amore, consapevole però del fatto che lui sia innamorato di Eda.

Occhi puntati anche su Engin che, in questi nuovi episodi della soap opera, fingerà di non essere interessato ad avere un bambino con la sua amata Piril.