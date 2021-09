Molti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV annunciano che Deniz Sarachan dimostrerà la sua vera natura. In particolare, l'uomo stringerà un'alleanza con Selin per allontanare Eda Yildiz da Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Eda organizza un piano per far ingelosire Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse in prima visione in Italia annunciano che Selin preparerà un nuovo piano per avere Serkan tutto per sé.

Tutto comincerà quando l'architetto perderà un anno di memoria dopo il terribile incidente aereo accaduto davanti alle coste della Slovenia due mesi prima. La Pr, a questo punto, approfitterà della salute cagionevole di Bolat per ristabilirsi all'Art Life e avvicinarsi sempre di più a lui.

Eda, invece, tenterà una mossa azzardata per capovolgere la situazione a suo favore. La Yildiz, infatti, chiederà a Deniz di fingersi il suo fidanzato per suscitare la gelosia di Serkan.

Purtroppo il piano non andrà in porto visto che aggraverà soltanto la malattia bipolare di Ceren, da sempre innamorata di Sarachan. La Basar diventerà sempre più aggressiva dopo essersi dimenticata di usare gli indispensabili farmaci per lenire i suoi disturbi.

Deniz stringe un'alleanza con Selin per allontanare la Yildiz e Bolat

Durante i nuovi appuntamenti di Love is in the air Deniz apparirà realmente innamorato di Eda, tanto da decidere di non aiutarla più a rimettersi insieme a Serkan.

Sarachan, infatti, giocherà all'oscuro di tutti, stringendo una segreta alleanza con Selin mentre continuerà a fingere di aiutare la Yildiz a riappacificarsi con Bolat.

Ma ecco che Selin obbligherà Deniz ad affrettare il suo fidanzamento con Eda, in modo tale che Serkan si decida a sposarla in tutta fretta.

Deniz crea scompiglio all'evento di Engin e Piril

Engin e Piril organizzeranno un baby-shower per festeggiare la nascita del loro primo figlio. Deniz, a questo punto, approfitterà dell'evento per creare scompiglio.

L'uomo, infatti, porterà alla festa una scatola contenente le partecipazioni di nozze fissate per il 21 aprile con Eda.

Nonostante la sorpresa, la Yildiz continuerà nella sua messinscena, asserendo di volerlo sposare alquanto prima. Alla fine, Sarachan inviterà la fioraia ad anticipare la data della cerimonia qualora lo desidera.

La storyline della macchinazione di Selin e Deniz continuerà a riservare moltissime sorprese ai milioni di fan che seguono con trepidazione la storia d'amore tormentata tra Eda e Serkan.