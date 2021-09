Le anticipazioni di Love is in the air relative a ciò che andrà in onda dal 6 al 10 settembre 2021 vedranno l'arrivo in città dell'arcigna nonna paterna di Eda, la signora Semiha. Un nuovo personaggio destinato a creare problemi a Serkan e a Eda. La donna infatti, avrà le idee chiare e minaccerà la nipote dicendole che sarà pronta a rovinare e distruggere la carriera di Serkan qualora i due dovessero continuare la loro relazione.

Balca decisa a conquistare Serkan nelle prossime puntate di Love is in the air

In Love is in the air dopo la partenza di Efe e Selin ci si appresterà a fare la conoscenza di alcuni nuovi personaggi.

Una di queste è Balca, già entrata nelle trame della soap nel corso di questa settimana. La new entry metterà subito gli occhi su Serkan causando la gelosia di Eda. La ragazza userà vari stratagemmi per cercare di conquistare il suo datore di lavoro e ciò non sfuggirà alla giovane Yildiz, la quale farà una scommessa con Serkan. Quest'ultimo non crederà affatto che Balca abbia mire su di lui al contrario di Eda. Intanto Melo e Figen indagheranno su di lei e scopriranno che la nuova pr si incontra spesso con Suzi.

Eda scopre che la nonna Semiha é la nuova socia di Serkan

Nel corso delle nuove puntate della soap tv turca, arriverà il giorno del compleanno di Ayfer, che Eda vorrà festeggiare portando la zia e tutti i loro amici a pattinare sul ghiaccio.

Tra Eda e Serkan ci sarà un momento molto romantico, dove l'architetto le ribadirà il suo amore. In seguito, alla Art Life si attenderà con ansia di conoscere il misterioso socio di Efe che ha acquisito le sue quote della holding. Con grande stupore, Eda scoprirà che si tratta della sua odiata nonna, la signora, Semiha. La giovane sarà furiosa e si scaglierà subito contro la nonna.

Sarà Serkan a cercare di riportarla alla calma.

Anticipazioni Love is in the air: Semiha vuole distruggere Serkan

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda sino al 10 settembre, si viene a sapere che Eda avrà un altro confronto con Semiha, scoprendo le reali intenzioni della perfida nonna. Chef Alexander invece, vorrà incontrare Ayfer, ma la donna essendo timida, cercherà di coinvolgere la fondazione di Aydan.

Alptekin invece, avrà fatto perdere le sue tracce. Solo Aydan avrà notizie dell'uomo, visto che le farà recapitare le carte per il divorzio. Si avvicinerà intanto l'ultimo giorno dell'anno che Eda e Serkan vorranno passare insieme. Balca cercherà di rovinare i loro piani. Giunti alla Art Life dopo aver fatto gli ultimi acquisti, Eda e Serkan troveranno Semiha sul piede di guerra. La nonna di Eda infatti, metterà in discussione l'operato di Serkan, considerato autoritario, sfuggente e individualista. Accuse che manderanno su tutte le furie Eda, la quale affronterà faccia a faccia la nonna. Durante il duro confronto, Semiha minaccerà di rovinare la reputazione di Bolat e di distruggere la sua carriera, qualora venisse a sapere che Eda e Serkan sono tornati insieme.

Riuscirà la perfida nonna a separare i due innamorati? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Love is in the air.