Proseguono le anticipazioni di Love si in the air: le puntate della soap turca che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre vedranno Eda sempre più delusa dal comportamento di Serkan. La paesaggista, dopo aver tentato di tutto per far ricordare a Bolat quanto si amassero, assisterà alla proposta di matrimonio da parte dell'architetto a Selin. Quest'ultima, intanto, continuerà a lavorare alle spalle di Eda per allontanarla sempre di più da Serkan. Frattanto, per una serie di equivoci, Alexander invierà un invito a cena ad Aydan piuttosto che ad Ayfer.

Eda prova a risvegliare i ricordi di Serkan

Interessanti e dense di colpi di scena saranno gli episodi di Love is in the air che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre. Confortata dal fatto che il neurologo di Serkan non escluda del tutto l'idea che l'architetto possa recuperare la memoria, Eda mette in piedi un piano per risvegliare nell'uomo i ricordi della loro relazione. Frattanto, mentre Ceren e Ferit avranno nuovi battibecchi, Erdem ed Engin dovranno superare un nuovo equivoco, legato all'idea che Piril sia in dolce attesa. Intanto, tutti i dipendenti dell'ArtLife, con Alexander, Aydan e Ayfer, organizzano un festa in onore di Sekan.

Eda coglie l'occasione per baciare Bolat, sperando che lui si riavvicina, ma ottiene l'esatto opposto.

Infatti, l'architetto deciderà di chiedere a Selin di sposarlo davanti a tutti. Eda allora decide di dimenticare per sempre Serkan, sebbene nessuno dei suoi amici creda che possa riuscire in questa impresa. Mentre Piril chiarirà a Engin che non vuole figli, Selin farà organizzare tutti gli effetti personali di Eda che si trovavano a casa dell'architetto.

Così quando Eda andrà a prendere le sue cose a casa dell'ex troverà le valigie fatte e furiosa scoppierà a piangere e poi si addormenterà.

Ayfer e Alexander nascondono il loro amore

Rientrando in casa, Serkan dubiterà che sia proprio quello il suo appartamento, visto che troverà Eda e poi i due avranno una dura discussione. Mentre Engin proverà a convincere Piril ad avere un figlio usando la tecnica della psicologia inversa, Ayfer ed Alexander non diranno a nessuno del loro amore per non far soffrire di più Eda rimasta single.

Frattanto, Deniz, con Ferit e Ceren porteranno Eda in vacanza ma nello stesso postosi recheranno a anche Serkan e Selin grazie ad un piano organizzato da Aydan.

Ayfer e Alexander andranno a cena fuori ma lo chef continuerà a chattare con Ayfer e la zia di Eda lo lascerà in asso. Alexander per farsi perdonare vorrebbe portare fuori Ayfer ma per una serie di equivoci invierà il messaggio con la richiesta ad Ayfer che ignara di tutto ne sarà molto felice. Ceren, in vacanza, capirà di amare Deniz sebbene questi provi dei sentimenti per Eda. L'avvocatessa lascerà Ferit, accusandolo di provare ancora qualcosa per la sua ex Selin. Intanto, Serkan e d Eda si confronteranno ancora.