Valentina Nulli Augusti è tornata nella casa del Grande Fratello Vip 6. L'ex fidanzata di Tommaso Eletti ha avuto un botta e risposta con Sophie Codegoni, Alex Belli e Soleil Sorge per alcuni commenti poco carini sul suo conto. Terminata la diretta del Reality Show, Katia Ricciarelli ha rimproverato la 40enne per l'atteggiamento mostrato.

Lo sfogo di Valentina

Nella quarta puntata del reality show, Valentina era arrivata nella casa per un confronto con il suo ex Tommaso Eletti. Nel dettaglio, la 40enne ha rimproverato il gieffino per i comportamenti avuti quando erano fidanzati.

Tra le cose rimproverate al 20enne romano, Valentina ha sostenuto di essere tornata a vestirsi come voleva e di sentirsi libera. Inoltre, la donna ha parlato di minacce e insulti ricevuti sui social dal suo ex dopo la rottura Temptation Island. Al termine della diretta, Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge avevano spezzato una lancia a favore dell'ex coinquilino.

Ricciarelli sbotta con Valentina

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, l'ex di Eletti è tornata nella casa per replicare a Sophie, Soleil e Alex. La diretta interessata ha sostenuto che loro non possono giudicare la relazione avuta con Tommaso, perché non sono a conoscenza di alcuni particolari. Prima di congedare la 40enne, Signorini ha chiesto a Valentina se le piacesse entrare nella casa più spiata d'Italia.

A quel punto Valentina ha chiosato: "Le anniento tutte quelle vipere".

Al termine della diretta, Katia Ricciarelli ha ammesso di non avere gradito i commenti di Valentina Null Augusti. La soprano senza giri di parole ha chiosato: "Se fosse entrata dentro l'avremmo fatta davvero nera". La 75enne ha riferito che non le è piaciuto quello che ha detto l'ex di Tommaso: "Dire che è una casa di vipere non va bene".

Al contrario, Katia ha speso delle parole d'affetto per Eletti. Nel dettaglio, Ricciarelli si è detta dispiaciuta per l'eliminazione del 20enne: "Se tornasse sarei molto contenta".

GF Vip: Tommaso e Valentina litigano di nuovo

Ma non è tutto, perché Tommaso Eletti e Valentina hanno avuto l'ennesimo confronto. Fuori dalla casa più spiata d'Italia, i due ex fidanzati hanno continuato a lanciarsi delle accuse reciproche.

L'ex gieffino ha sostenuto di essere stato strumentalizzato e di non avere sbagliato solo lui nella relazione. Dal canto suo, Valentina ha rimproverato Eletti di essere stato troppo geloso nei suoi confronti. Inoltre, la 40enne è tornata a ribadire di essere stata quasi tradita in diretta nazionale a Temptation Island.

Nonostante il nuovo botta e risposta, Tommaso e Valentina non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.