Prosegue l'appuntamento con la soap opera turca 'Love is in the air', trasmesso su Canale 5 alle ore 16:55. Le Anticipazioni Tv delle imminenti puntate, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 2021, svelano che ci saranno vari colpi di scena che sconvolgeranno profondamente le vite dei personaggi principali.

In particolare, le vicende saranno incentrate sul rapporto tormentato tra Serkan (Kerem Bursin) e Eda. Quest'ultima si mostrerà alquanto disperata a causa dell'amnesia del compagno, il quale non ricorda nulla della sua vita. Inoltre, il duetto Ceren-Ferit deciderà di porre fine alla loro storia d'amore.

Sempre più interessante, invece, il triangolo amoroso formato da Aydan (Neslihan Yeldan), Ayfer (Evrim Dogan) e Aleaxander (Hakan Karahan).

Trame Love is in the air all'8 ottobre: Eda ha un piano per aiutare Bolat

Gli spoiler della serie tv di origine turca 'Love is in the air' raccontano che la giovane Yildiz (interpretata da Hande Ercel) dovrà affrontare un periodo buio, in quanto il suo amato sembra averla cancellata dalla sua vita. La ragazza, dunque, proverà un senso di angoscia e depressione, ma il neurologo la rassicurerà. Quest'ultimo infatti le comunicherà che c'è una grande possibilità che prima o poi Serkan possa recuperare i suoi ricordi.

Nei prossimi episodi, quindi, la studentessa prenderà la decisione di stimolare la memoria del compagno, baciandolo nel locale di Deniz.

Sfortunatamente, però, il piano fallirà. Proprio in quell'occasione, Bolat la ignorerà completamente, chiedendo invece a Selin di convolare a nozze. La giovane accetterà la proposta e invierà una donna in casa di Serkan per rimuovere ogni oggetto appartenente ad Eda.

Nel frattempo, Erdem (Sarp Bozkurt) farà un'importante scommessa con Melo (Elcin Afacan) e Leyla (Ilkyaz Arslan), mentre Eda deciderà di allontanarsi definitivamente dall'architetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alexander e Ayfer pongono fine alla loro relazione

Ceren e Ferit avranno una pesante discussione a causa della gelosia che la ragazza ha verso Selin e che lui ha per Deniz. In conclusione, i due decideranno di terminare la loro storia d'amore.

Engin, intanto, parlerà a Piril della possibilità di avere un bambino.

Nel frattempo, Eda andrà in vacanza con Deniz, recandosi casualmente nello stesso luogo in cui si trovano Bolat e la sua futura sposa. Qui i due ex avranno un incontro particolare. Nel frattempo, Ayfer lascerà Alexander, mentre Ceren confesserà i propri sentimenti a Deniz, il quale è perdutamente innamorato della bella Yildiz.