Continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 la serie tv turca Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo, prossimamente, entrerà in scena Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), una vecchia conoscenza di Eda Yildiz (Hande Ercel), che le sarà di grande aiuto in un momento di difficoltà. Nello specifico quest’ultima, non appena il suo amico si stabilirà a Istanbul per gestire una caffetteria appena aperta, gli chiederà di fingersi il suo nuovo fidanzato al fine di scatenare una reazione di Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

L’obiettivo principale della giovane studentessa sarà quello di far aprire gli occhi all’architetto, purtroppo succube di Selin Atakan (Bige Önal), poiché a causa di un’amnesia sarà convinto di amarla ancora: addirittura il ricco imprenditore penserà alle nozze.

Anticipazioni Love is in the air, puntate turche: Serkan chiede la mano di Selin dopo aver perso la memoria

Gli spoiler degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente svelano che Serkan, dopo aver avuto un incidente aereo, perderà la memoria, proprio quando aveva deciso di coronare il suo sogno d'amore con Eda. L’architetto purtroppo non avrà alcun ricordo del suo ultimo anno di vita e lo dimostrerà con il suo atteggiamento.

Infatti lascerà la Slovenia, terra in cui ha avuto l'incidente, e tornerà a Istanbul in compagnia della sua ex fidanzata Selin. Quest’ultima coglierà l’occasione al volo per far intendere al ricco imprenditore che Eda l’ha usato.

Bolat, nonostante ricordi alcuni momenti vissuti con la giovane Yildiz, crederà di essere ancora impegnato con Selin.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Serkan, a sorpresa, dirà alla sua ex di volerla sposare.

Eda annuncia che sposerà Deniz, Ceren lascia Ferit

Eda non immaginando affatto che Deniz, suo vecchio compagno di scuola, provi dei sentimenti per lei, gli proporrà di stare al suo fianco quando dovrà presentare un progetto dell’Art Life, dopo aver ottenuto il 45% delle azioni della nonna Semiha.

A questo punto la fanciulla metterà in atto una vera messinscena con la complicità di colui che continuerà a considerare soltanto un amico, visto che annuncerà che lei e Deniz a breve convoleranno a nozze. Questa notizia inaspettata farà entrare ancor di più in crisi Serkan, infatti si domanderà per quale motivo sia così attratto fisicamente da Eda.

Nel contempo Ceren lascerà Ferit, con la convinzione che il suo futuro sia accanto a Deniz e prenderà male il fidanzamento di quest'ultimo con Eda. Melek le assicurerà che in realtà tra Yildiz e Deniz non c’è nessuna relazione, ma nonostante ciò dirà che da adesso in poi penserà di più a se stessa. Per concludere Melek, abbastanza preoccupata per Ceren, vorrà sapere dall'amica se sta assumendo in maniera regolare i suoi farmaci.