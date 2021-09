Nuovi ostacoli attendono i protagonisti di Love is in the air e uno di questi avrà un volto familiare. La rivale di Eda sarà ancora una volta Selin, la cui uscita di scena, dunque, non sarà definitiva. Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate della serie la donna tornerà a Istanbul a fianco di Serkan, dopo essere sopravvissuto ad un incidente aereo. La povera Yildiz si ritroverà, nuovamente, davanti ad una complicata e amara verità.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Serkan sparisce per due mesi

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che il giorno del matrimonio di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) accadrà una tragedia che, ancora una volta, impedirà ai due protagonisti di essere felici.

L'architetto, mentre si sta recando in Italia per concludere un affare, rimarrà coinvolto in un tragico incidente aereo, visto che il jet privato su cui viaggia sparirà dai radar. Si penserà che il velivolo sia precipitato in mare e che l'uomo sia morto. Due mesi dopo, però, ci sarà una svolta nella tragica vicenda. Bolat tornerà in città in compagnia di Selin.

Serkan è in Slovenia insieme a Selin

Dopo il presunto incidente aereo, la narrazione subirà un salto temporale di due mesi. Il pubblico scoprirà che Serkan è vivo e si trova in Slovenia in compagnia dell'ex fidanzata Selin. Secondo le anticipazioni turche, dallo scambio di battute tra i due emergerà che l'uomo è rimasto ferito e la giovane si è presa cura di lui.

In seguito al trauma riportato, però, l'architetto ha perso la memoria e ha soltanto dei ricordi confusi su Eda e sulla loro storia d'amore. Come se non bastasse, l'addetta alle pubbliche relazioni cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio. La donna, infatti, si comporterà come se fosse ancora la fidanzata dell'uomo e dirà che Eda con astuzia è riuscita ad impadronirsi del 45% delle azioni dell'Art Life.

Bolat torna a Istanbul con Selin: trame turche di Love is in the air

La vicenda avrà una svolta quando Serkan vorrà fare ritorno in Turchia e comunicherà la sua decisione a Selin. Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che entrambi, mano nella mano, si presenteranno all'Art Life e, di fronte allo stupore e all'entusiasmo generale dirà a tutti di essere sopravvissuto all'incidente aereo.

La madre Aydan (Neslihan Yeldan) ed Eda saranno felici di rivederlo, ma avranno un'amara sorpresa. Serkan si mostrerà freddo e distaccato nei confronti di Eda. In seguito, confrontandosi con il fidanzato, la giovane Yildiz apprenderà che l'uomo non si ricorda né di lei né della loro storia.