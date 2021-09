Nelle prossime puntate italiane della soap opera iberica Una vita non mancheranno di certo i colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che Camino Pasamar (Aria Bedmar) non appena morirà il suo neo marito Ildefonso Cortes, aprirà nuovamente il suo cuore ad Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) con la certezza di potersi fidare.

Nello specifico, la new entry scoprirà che la giovane vedova prima di sposarsi è entrata in guerra con la madre Felicia per la storia d’amore peccaminosa avuta con Maite Zaldua (Ylenia Baglietto).

Una vita, spoiler: la morte di Ildefonso, Camino assalita dai sensi di colpa

Nel corso degli episodi che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche settimana, Anabel durante la festa in cui suo padre Marcos ufficializzerà il suo fidanzamento con Felicia, spiazzerà tutti coloro che saranno presenti svelando il segreto di Ildefonso: in particolare la ristoratrice e tutti gli altri apprenderanno che il marchesino è diventato sterile a causa di un incidente avvenuto in guerra. Purtroppo Cortes verrà ripudiato da suo nonno, che addirittura gli chiederà di annullare il suo matrimonio con Camino. Ildefonso dopo aver dato l’impressione di essere disposto a mettere in pratica il consiglio del parente, inviterà la moglie a tornare tra le braccia di Maite se è davvero ciò che desidera.

A questo punto Ildefonso sparirà nel nulla per parecchi giorni: Camino sembrerà in procinto di fare un sospiro di sollievo, nell’istante in cui il sorvegliante Cesareo vedrà suo marito nei pressi di un lago. Dopo qualche ora verrà rinvenuto il cadavere di Ildefonso, e dagli indizi sembrerà trattarsi di un suicidio: la giovane Pasamar sarà assalita dai sensi di colpa non appena verrà a conoscenza del decesso dell’uomo che ha sposato, poiché crederà che sarebbe rimasto in vita se lei lo avesse amato.

Camino finirà per avere l’ennesimo litigio con la madre Felicia, quando lei non vorrà accettare l’eredità di Ildefonso su richiesta del Marchese De Los Pontones.

La giovane Pasamar confessa a Anabel di aver avuto una relazione con Maite

Successivamente la vedova di Cortes metterà in guardia Anabel da sua madre, dicendole che è una persona egoista.

Camino sarà sincera con la giovane Bacigalupe quando la stessa non riuscirà a comprendere la sua decisione di andare in convento, visto che le dirà di essere ai ferri corti con colei che l’ha messa al mondo da quando ha intrapreso una relazione con Maite. Anabel dopo aver appreso anche che la pittrice è finita in carcere con una falsa accusa, manifesterà tutto il suo sopporto all’amica.

Infine Felicia farà una chiamata telefonica inaspettata nella bottega di Lolita: quale sarà il contenuto della conversazione?