Non si ferma l'appuntamento settimanale con le puntate di Love is in the air (titolo originale "Sen Çal Kapımı"), la serie tv turca approdata in Italia in questa estate 2021. Le trame che concernono gli episodi che andranno in onda dal 6 al 10 settembre svelano tante novità. In particolare mettono in evidenza: le peripezie di Balca nel conquistare a tutti i costi Serkan, la confessione di quest'ultimo del suo amore a Eda e la proposta di Aydan ad Ayfer d'iniziare a collaborare con lei e chef Alexander.

Balca vuole conquistare Serkan

L'azienda di paesaggistica, che è a stretto contatto con la Art Life, decide di ritirarsi dalla gara d’appalto. Eda è intenzionata a rimpiazzarla con la Harok Construction. Tuttavia, visto che la solidità di quest'ultima azienda solleva non poche perplessità, lo studio si rivolge a una società di revisione che, mediante una relazione, mette in luce che l'azienda ha avuto problemi con la legge. Balca, però, fa di tutto affinché tale informazione sparisca dalla relazione. Figen e Melek capiscono che Balca va spesso a trovare Suzi, al fine di farsi aiutare a conquistare il cuore di Serkan. Intanto Ayfer riceve da Aydan una proposta di collaborazione assieme a lei e chef Alexander, ma la donna non si mostra affatto entusiasta e decide di rifiutare.

Serkan rivela a Eda di essere innamorato di lei

Mentre si attende l'esito di una gara d’appalto molto importante, Serkan è impegnato con un'intervista che, in quanto organizzata da Balca, fa ingelosire Eda. Successivamente quest’ultima affronta Bolat dicendogli ancora di avere il sospetto che Balca provi dei sentimenti per lui, ma il giovane nega.

In occasione del compleanno della zia, Eda le prepara una sorpresa: prenota una giornata nella pista di pattinaggio sul ghiaccio assieme ai loro amici. Eda e Serkan sono sempre più vicini e il ragazzo le confessa il suo amore. Mentre il personale dell'Art Life attende il risultato della gara d’appalto, in azienda arriva improvvisamente Semiha, la nonna di Eda, Nel vederla la ragazza ha una reazione piuttosto arrabbiata e successivamente scopre il piano escogitato dalla nonna.

Chef Alexander, intanto, desidera vedere Ayfer, ma per l'eccessiva timidezza la donna coinvolge la fondazione di Aydan.

Alptekin scompare misteriosamente

Arriva l’ultimo dell’anno e Serkan desidera passarlo in compagnia di Eda, ma Balca cerca di separarli in tutti i modi. La nonna di Eda acquista da Efe le sue azioni, riuscendo così a diventare il nuovo socio della holding. Intanto Alptekin scompare misteriosamente e nessuno ha più sue notizie, a eccezione di Aydan, la quale riesce a ottenere i documenti del divorzio. Ayfer crede che ci sia lo zampino di Semiha, che improvvisamente si presenta nella sua abitazione. Dopo aver fatto la conoscenza di Balca, la nonna di Eda intuisce immediatamente che la ragazza ama follemente Serkan, ragion per cui insieme decidono di allearsi per tenerlo lontano dalla giovane Yıldız.

Semiha vuole distruggere Serkan

Semiha, con una relazione, mette in cattiva luce la condotta lavorativa di Serkan e costringe la nipote ad accettare le proprie quote al fine di diventare la proprietaria della holding. La donna, infatti, non vuole che Eda sia dipendente della famiglia Bolat e minaccia di distruggere la carriera del giovane nel caso in cui i due dovessero continuare a stare insieme. Facendo rientro a casa, e scoprendo che la perfida Semiha si è trasferita lì, Eda decide di trascorrere la notte da Serkan. A un certo punto, però, quest'ultimo riceve una telefonata da Balca che finisce per rovinare la serata.