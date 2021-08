La soap opera turca Love is in the air non smette di appassionare il pubblico italiano. Gli spoiler delle puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 10 settembre 2021, svelano che proprio quando tornerà il sereno tra Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel), ci sarà la new entry Balca Koçak (İlayda Çevik) a ostacolare la storia d’amore dei due protagonisti. Quest’ultima tenderà una trappola alla giovane studentessa con l’obiettivo di farla allontanare dal ricco imprenditore: in particolare Eda non si renderà conto di star lavorando per sua nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever).

Anticipazioni Love is in the air, puntate sino al 10/09: Engin e Piril alle prese con i preparativi delle loro nozze

Negli episodi della serie tv che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021 come al solito dalle ore 15:30 circa, l’azienda che collabora con la holding dell’Art Life si ritirerà dalla gara d’appalto: per risolvere questo grosso problema, Eda sarà decisa a contare sulla nuova società Harok Construction, seppur sia instabile dal punto di vista finanziario. Purtroppo la giovane studentessa, quando proporrà la sua idea, scatenerà diversi malumori da parte degli altri soci.

Mentre i dipendenti dell’Art Life attenderanno con ansia i risultati, Engin (Anıl İlter) farà i conti con le preoccupazioni della sua fidanzata Piril (Başak Gümülcinelioğlu), la quale durante i preparativi del loro matrimonio manifesterà la volontà di festeggiarlo in una maniera tradizionale, ossia con tanti invitati.

Intanto, mentre il suo amico sarà nuovamente in crisi, Serkan verrà intervistato.

A questo punto Eda vorrà stupire la zia Ayfer (Evrim Doğan) in occasione del suo compleanno preparandole un party a sorpresa: inoltre la fanciulla organizzerà per la donna che l’ha cresciuta anche una giornata di pattinaggio con i loro amici.

Serkan dichiara il suo amore a Eda, Semiha diventa la nuova socia dell’Art Life

Successivamente Serkan e Eda trascorreranno un momento romantico: quest’ultimo dopo aver confessato alla giovane studentessa di voler viaggiare a Parigi le dichiarerà ancora una volta i suoi sentimenti. Intanto l’architetto e Eda dovranno guardarsi le spalle dalla nuova arrivata Balca: quest’ultima vorrà trovare il modo per impedire a Serkan di passare l’ultimo giorno dell’anno con la giovane Yildiz.

Per terminare, Serkan e Eda dopo essere rientrati all’Art Life e aver acquistato dei regali per i dipendenti, scopriranno l’identità del partner segreto: si tratterà di Semiha, la nonna della giovane studentessa e nuova socia dell’azienda, pronta a fare la guerra dopo aver acquistato il 45% delle azioni di Efe (Ali Ersan Duru). L'anziana donna sin da subito farà una relazione sulla gestione della holding: non appena sua nonna metterà in discussione il modo di lavorare del suo fidanzato, Eda la affronterà per farla ricredere.