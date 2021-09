L'edizione 2021/2022 di Uomini e donne, è ufficialmente iniziata da un paio di settimane: lo scorso 24 agosto, infatti, sono cominciate le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in televisione a partire dal 13 settembre. Fino ad ora, Maria De Filippi ha condotto quattro nuovi appuntamenti con il suo dating-show, nel corso dei quali è successo un po' di tutto. Gemma Galgani ha rubato la scena con i suoi ritocchini al seno e alle labbra, ma anche per le liti che ha avuto con Tina Cipollari sulla sua sempre più "povera" vita sentimentale.

Aggiornamenti sul ritorno di Uomini e Donne

Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Gemma a Uomini e Donne dopo la pausa estiva. Le anticipazioni sulle prime quattro puntate che sono state registrate a fine agosto (il cast si è riunito 24, 25, 30 e 31), fanno sapere che Galgani è stata al centro dell'attenzione a lungo, ma non per le sue conoscenze.

Chi ha partecipato alle riprese dell'ultimo appuntamento che Maria De Filippi ha condotto, ha anticipato che la torinese non ha neppure un corteggiatore: sono zero, infatti, i pretendenti della chiacchierata 71enne a due settimane dall'inizio della nuova edizione del dating-show.

Tina Cipollari non ha perso l'occasione di punzecchiare la rivale su questo argomento, sottolineando che neanche gli interventi ai quali si è sottoposta durante le vacanze la stanno aiutando in amore come lei sperava.

Ida Platano volta pagina a Uomini e Donne

Se di Gemma si è parlato esclusivamente perché si è rifatta il seno e le labbra a 71 anni, nelle prime puntate di Uomini e Donne 2021/2022 è stata Ida Platano a catturare l'attenzione per le sue nuove conoscenze.

La dama, infatti, ha iniziato ad uscire con un paio di cavalieri del parterre, ma è con la new entry Marcello che sembra essere scoccata la scintilla.

I due hanno cenato insieme e poi hanno raggiunto una camera d'albergo per proseguire la serata.

Dopo essersi scambiati dei baci, però, il corteggiatore della bresciana si è addormentato e questo ha fatto rimanere male la protagonista del Trono Over.

Il ragazzo si è giustificato dicendo che era stanco per i viaggi che sta affrontando da quando sono iniziate le registrazioni, e tutti sembra gli abbiano creduto, compresa la scettica Ida.

Attesa per il debutto in tv di Uomini e Donne

Gemma e Ida, dunque, sono state due delle protagoniste assolute delle prime quattro puntate che sono state registrate fino ad oggi, ovvero quelle di cui si è parlato di più in studio al rientro dalle vacanze.

Il cast di Uomini e Donne, però, quest'anno ha riaccolto anche altri veterani come Isabella Ricci, Biagio Di Maro e Armando Incarnato: non confermati, almeno per il momento, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Il dating-show di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 13 settembre, giorno in cui il pubblico vedrà per la prima volta Galgani con il suo seno nuovo. La torinese, infatti, si è ritoccata il décolleté con una mastoplastica e le labbra con delle punturine: il risultato finale, sarà visibile su Canale 5 tra una decina di giorni.

Nell'attesa di ammaliare qualche cavaliere con il suo ringiovanito aspetto fisico, la "regina" del Trono Over è stata impegnata a ribattere alle frecciatine di Tina Cipollari: anche quest'anno, infatti, è confermata la rivalità tra la dama e l'opinionista.

Le riprese del programma Mediaset, infine, riprenderanno lunedì 6 e martedì 7 settembre: almeno per ora, infatti, la redazione sembra aver scelto i primi giorni di ogni settimana per riunire il cast e dare vita alle puntate che poi verranno trasmesse sul piccolo schermo successivamente.