Molti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Love is in the air in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame delle puntate turche annunciano che Serkan Bolat dimostrerà di essere sempre più vicino a riacquistare la memoria, quando inizierà ad accusare del flashback sulla storia con Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan perde l'ultimo anno di ricordi

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione in Italia, svelano che Serkan inizierà ad avere qualche ricordo di Eda dopo l'amnesia.

Tutto inizierà con precisione quando Selin riuscirà a riconquistare l'architetto, vittima di un grave incidente aereo dove perderà l'ultimo anno di ricordi, compresa la storia d'amore vissuta con la fioraia. Ma la Yildiz non demorderà, tanto da mettere in atto alcuni stratagemmi per aiutarlo in questo suo delicato problema di salute.

Purtroppo tutti i tentativi si riveleranno inutili, portando Serkan a chiedere la mano di Selin. Eda, a questo punto, deciderà di stringere un'alleanza con l'amico Deniz per mettere in piedi un falso fidanzamento, ignorando che è davvero innamorato di lei fin dalla tenera età.

Purtroppo la Yildiz non si accorgere delle vere intenzioni di Sarachan, visto che stringerà un sodalizio con la Pr per separarla per sempre da Bolat.

Tuttavia, il piano dei due complici mostrerà diverse falle.

Eda fa perdere le proprie tracce in un bosco

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Serkan si dimenticherà di festeggiare il compleanno di Selin dopo una soffiata di Deniz e per questo cercherà di rimediare organizzando una serata a sorpresa. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Eda farà perdere le proprie tracce, tanto da inoltrarsi in un bosco pieno di neve.

L'architetto, a questo punto, non esiterà ad abbandonare tutti gli invitati per mettersi alla ricerca della fioraia.

Dall'altro canto, la Pr dimostrerà di essere assai arrabbiata, arrivando a baciare Deniz di impulso dopo averlo accusato di non aver fatto nulla per tenerlo lontano dalla Yildiz.

Bolat inizia ad avere dei flashback sul passato con la Yildiz

Serkan riuscirà a trovare Eda nel bosco, intenzionata a ritrovare la collana, segno della loro vecchia storia d'amore. Qui, il giovane scoprirà che la fioraia non può più camminare dopo essersi procurata una slogatura alla caviglia e per questa ragione decideranno di fermarsi in un capanno abbandonato.

Sarà in questo momento che Bolat inizierà ad avere dei flashback del passato con la Yildiz. Nel giro di qualche ora i due ragazzi finiranno per addormentarsi l'uno vicino all'altra. Ovviamente, la visione manderà su tutte le furie Selin, mentre Deniz fingerà di non essere particolarmente nervoso per non dare nell'occhio.