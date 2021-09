Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 6 al 10 settembre su Canale 5, Eda e Serkan saranno assai affiatati e trascorreranno dei bei momenti insieme. Bolat sarà molto preso dalla donna e le dirà nuovamente di essere innamorato di lei.

Nel frattempo Balca farà di tutto pur di dividere la coppia, ma non sarà affatto facile. In seguito Serkan dovrà affrontare alcuni problemi presso l'Art Life, poiché Semiha metterà in discussione tutto il suo operato.

Eda gelosa di Serkan

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, la società di Serkan avrà alcuni problemi, poiché l'azienda cooperante uscirà improvvisamente dalla gara d'appalto. Sarà così che Eda avrà una brillante idea per sistemare la situazione. Poco dopo verrà trovata una soluzione, ma Balca non sarà molto d'accordo.

Nel frattempo Engin dovrà occuparsi delle preoccupazioni di Piril, in merito al matrimonio tradizionale. In seguito Serkan farà un'intervista promossa da Balca, ma la vicenda non farà altro che ingelosire la bella Eda. Poi la donna inviterà Bolat ad ammettere la sua sconfitta, riguardo la loro scommessa sulle vere intenzioni di Balca nei suoi confronti.

Eda prepara una sorpresa per il compleanno di Ayfer

Eda preparerà un evento assai particolare per il compleanno di sua zia Ayfer e organizzerà una giornata di pattinaggio sul ghiaccio, con tutti gli amici della festeggiata. Più tardi Eda e Serkan trascorreranno un momento assai romantico: l'uomo le racconterà il programma di viaggio per Parigi e poi le confesserà di nuovo il suo amore.

Presso l'Art Life, intanto, i dipendenti e il capo attenderanno il risultato della gara d'appalto con trepidazione.

Intanto Serkan sarà desideroso di trascorrere l'ultimo dell'anno in compagnia di Eda, ma sarà più volte ostacolato dalla presenza assai ingombrante di Balca. In seguito Semiha, la nonna di Eda, comprerà da Efe il 45% delle sue quote della Holding, così da diventare il nuovo socio: l'arrivo della donna all'interno della società sconvolgerà tutti i dipendenti.

Eda e Serkan sempre più vicini

Eda e Serkan avranno molta complicità e si avvicineranno sempre di più, intanto la coppia acquisterà i regali per i dipendenti.

Poco dopo i due torneranno presso l'Art Life e troveranno Semiha pronta a cambiare tutti i piani previsti: la donna, infatti, avrà scritto una sorta di relazione sulla conduzione della Holding, nella quale metterà in discussione il lavoro svolto da Serkan e cercherà di svilire l'aspetto troppo autoritario ed elusivo dell'uomo.