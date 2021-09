Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che narra gli amori, le passioni e i tradimenti di un gruppo di persone residenti in un immaginario quartiere spagnolo degli anni venti, Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul burrascoso rapporto di Genoveva e Felipe, sul regalo che Camino riceverà da Maite, sui sotterfugi di Fabiana e Servante per partecipare al concorso delle pensioni e sulla notizia della gravidanza di Cinta.

Antonito entra in politica

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Felipe avrà una violenta discussione con Genoveva, dopo aver scoperto che quest'ultima ha falsificato le lettere di Marcia. Nel frattempo, Camino riceverà una misteriosa lettera accompagnata da una scatola, scoprendo più tardi che il mittente è Maite. Felice per il dono della sua amata, la giovane si appresterà immediatamente a risponderle, rischiando anche di farsi scoprire da Ildefonso. Notando l'improvvisa felicità della figlia, Felicia si convincerà che il motivo di tale gioia sia Anabel. Per questo motivo, ricorderà alla giovane che sua figlia è una donna sposata e che non può trascorrere tanto tempo con lei. Più tardi, la Pasamar chiederà alla figlia e al genero di farla diventare presto nonna, scatenando una strana reazione in Ildefonso.

Antonito deciderà di entrare in politica nel partito conservatore, lasciando a bocca aperta il resto della sua famiglia. Gli abitanti del quartiere, infatti, inizieranno a chiedersi come i Palacios riusciranno a gestire la loro rivalità politica.

Felipe lascia il suo appartamento

Fabiana verrà a sapere che la sua pensione non potrà vincere il premio del concorso perché il regolamento prevede che i proprietari debbano avere dei figli.

A quel punto, lei e Servante decideranno di affidare il ruolo della loro finta figlia ad Alodia, suscitando la gelosia di Marcelina. Josè Miguel rivelerà alla moglie di non essere molto felice di tutte le attività organizzate da lei per lui. Nel frattempo, Laura andrà a trovare Lorenza in clinica, confessandole di essere molto vicina ad avere il denaro necessario per farla uscire di lì.

Genoveva ordinerà a Velasco di mettere in moto il piano che avevano ideato per danneggiare Felipe pubblicamente. Poco dopo, la Salmeron denuncerà il marito per avere abbandonato il tetto coniugale, lenendo, per altro, anche la sua immagine di avvocato.

Felipe verrà a sapere da Mendez che molto presto avrà inizio il processo in cui Genoveva verrà giudicata per l'omicidio di Marcia. Uno dei testimoni chiave del procedimento sarà Laura che dovrebbe testimoniare contro la sua padrona, facendola condannare. Quello che Felipe non sa è che la domestica è in combutta con la Salmeron e non la incastrerà di certo. Rosina dirà chiaramente ad Izem di lasciare in pace Casilda, suscitando la sua ammirazione.

I Dominguez e tutti gli abitanti del quartiere accoglieranno con gioia la notizia che Cinta ed Emilio sono in attesa del loro primo figlio. Per celebrare l'evento, Bellita e Josè organizzeranno un piccolo rinfresco in cui inviteranno tutti i vicini. Non riuscendo a convincere la figlia e il genero a rientrare in Spagna, Bellita ordinerà al marito di partire per l'Argentina. Jacques tenterà di rimanere da solo con Casilda per scoprire dove si trova al momento la sua spilla. Felipe si trasferirà in un piccolo seminterrato trovato da Liberto, permettendo in questo modo a quest'ultimo di offrire l'appartamento al civico 38 a Marcos.