Una puntata tutta incentrata su Serkan Bolat, la numero 51 di Sen Çal Kapımı, andata in onda in Turchia (su Fox Türkiye) nella serata del 1° settembre. Attraverso tante vicende importanti l'architetto, come tanto desiderava, è riuscito a scoprire il sesso del suo secondogenito. L'uomo, però, non potrà immaginare il pericolo a cui andrà incontro la sua Eda.

Una puntata dedicata a Serkan Bolat

Nonostante la protagonista di queste ultime puntate sia la gravidanza di Eda, la puntata 51 di Sen Çal Kapımı è ruotata intorno alla figura di Serkan Bolat. L'architetto, infatti, si è mostrato veramente entusiasta per la nascita del suo secondogenito, facendo di tutto per scoprirne il sesso.

Tali attenzioni hanno anche creato delle piccole gelosie in Kiraz, infatti Serkan non vede l'ora di sentire il piccolo Bolat scalciare e ciò ha fatto un po' ingelosire la bimba, ma nonostante tutto la famiglia si è mostrata più unita che mai.

Serkan ha dovuto affrontare anche una fase importante della vita di Aydan. Infatti Kemal gli ha chiesto ufficialmente la mano attraverso il rito del caffè turco e all'architetto è spettato il compito di tagliare la kurdela, ovvero il nastro rosso che unisce gli anelli dei futuri sposi.

Il bimbo è un maschio

Alla fine la curiosità di Serkan è stata premiata, infatti Eda ha chiamato il dottore e gli ha chiesto il sesso del bambino. Il baby Bolat in arrivo sarà un maschio!

Ovviamente hanno comunicato la notizia anche alla piccola Kiraz, che si è mostrata molto felice anche per un altro fatto: essendo una maschietto non dovrà condividere con lui i suoi vestiti.

Il compleanno di Serkan e l'incidente di Eda

Ovviamente non è finita qui, perché attraverso l'hashtag ufficiale della puntata #iyikidoğdunserkanbolat (ovvero "iyi ki doğdun serkan bolat", che sta a significare "buon compleanno Serkan Bolat") si è festeggiato il compleanno del personaggio interpretato da Kerem Bürsin, che in realtà tutti i fan festeggiano il 26 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad attenderlo c'è stata una bella festa a sorpresa organizzata nel giardino della loro villa con amici, parenti, ma soprattutto con il ritrovato padre Kemal. Per l'architetto, però, c'è stata una momento ancora più bello: durante un momento molto romantico con Eda finalmente ha sentito scalciare il bambino. Il pericolo, però, potrebbe essere dietro l'angolo.

Durante la festa in giardino Kiraz ha chiesto a Eda di recuperarle un palloncino che è rimasto incastrato sopra un albero. La ragazza è salita sopra una scala per recuperarlo, ma purtroppo ha perso l'equilibrio e ciò potrebbe farle rischiare seriamente di perdere il bimbo che porta in grembo. Come andrà a finire? L'appuntamento è con la puntata 52 di Sen Çal Kapımı, il finale di serie, andrà in onda l'8 settembre su Fox Türkiye.