La soap opera turca Love is in the air in programmazione su Canale 5 dal lunedì al venerdì, per la felicità dei telespettatori continuerà ad andare in onda anche in autunno.

Nel corso degli episodi dal 13 al 17 settembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) non avrà altra scelta che allontanarsi da Serkan Bolat (Kerem Bürsin) per farlo tornare in libertà, dopo essere stato accusato a sua insaputa dalla signora Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever). Inevitabilmente la giovane studentessa sprofonderà nella disperazione totale, poiché non saprà come comportarsi.

Spoiler Love is in the air, episodi al 17/09: Eda si allontana da Serkan dopo essere stata ricattata da sua nonna Semiha

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021, raccontano che la festa di capodanno non avrà l’esito sperato a causa di un arresto. In particolare Serkan non farà in tempo a spiegare a Eda per quale motivo non si è presentato in orario alla festa per l’ultimo dell’anno a causa di due poliziotti, che all’improvviso lo costringeranno a seguirli in commissariato. Il ricco architetto, dopo essere stato accusato ingiustamente, per fortuna verrà scagionato per merito della sua amata Eda: quest’ultima sotto ricatto della nonna Semiha però si vedrà costretta a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Bolat.

A questo punto la giovane studentessa prenderà le distanze da Serkan, mentre qualcuno inizierà a ipotizzare che l’architetto sia rimasto coinvolto in questo fatto giustiziario per colpa della nuova socia Semiha, anche se non ci sarà nessuna prova.

Balca non riesce a conquistare Serkan, Semiha promette alla nipote di sollevare l’immagine di Bolat

Nel frattempo Balca (İlayda Çevik) rimarrà a casa di Serkan e attuerà la sua mossa strategica per conquistarlo: il nuovo tentativo della manager

delle pubbliche relazioni sarà comunque vano. Semiha invece, avendo promesso alla nipote di sollevare l'immagine di Serkan, si metterà alla ricerca di un cliente prestigioso riuscendo nel suo intento: si tratterà di un giovane principe arabo che l’anziana donna vorrà presentare alla compagnia.

A questo punto Semiha convincerà Eda a lasciare il ricco architetto dopo averle fatto vedere degli articoli non ancora pubblicati sulla detenzione di Alptekin (Ahmet Somers) e facendole intendere che ci sia il suo zampino.

Finalmente Eda giocherà di astuzia, dato che riuscirà a convincere sua nonna a schierarsi dalla parte di Serkan e a recedere dal contratto stipulato con il signor Melih, dopo averle assicurato di voler riallacciare i loro rapporti.