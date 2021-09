Le anticipazioni della famosa soap opera turca Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Cesur Alemdaroğlu, interpretato dall'attore Kıvanç Tatlıtuğ, dovrà affrontare una terribile vicenda: la morte di sua madre Fugen. La donna, infatti, verrà rapita e rinchiusa in una gabbia sospesa nel vuoto da Riza, il cognato di Tahsin. Quest'ultimo sarà convinto che all'interno della gabbia ci sia sua moglie Adalet e inizialmente non saprà come fare per salvare la donna.

In un secondo momento, Korludag proverà a liberare la prigioniera, ma qualcosa andrà storto e il suo piano fallirà.

Riza sequestra Fugen

Nelle prossime puntate di Brave and beautiful, Riza non si arrenderà e continuerà a pianificare la sua vendetta nei confronti dei Korludag, in particolare l'uomo vorrà distruggere Tahsin e Adalet e farà di tutto pur di riuscirci. In seguito Riza deciderà di stravolgere i suoi piani, così sequestrerà Fugen Karahasanoğlu, la madre di Cesur e terrà la donna, malata di Alzheimer, prigioniera per diversi giorni. Poi l'uomo sarà raggiunto da suo cognato Tahsin: Korludag vedrà la gabbia e sarà colto dai pensieri più brutti.

Tahsin pensa che nella gabbia ci sia Adalet

Tahsin raggiungerà suo cognato Riza e quando vedrà la donna rinchiusa nella gabbia sospesa nel vuoto, penserà subito che si tratti di sua moglie Adalet. Korludag sarà consapevole che il fratello di sua moglie vuole distruggere tutta la sua famiglia e penserà subito al peggio. Riza, infatti, avrà trascorso in carcere più di trent'anni, per colpa di sua sorella Adalet e di Tahsin, ma quest'ultimo sarà ignaro che nella gabbia è stata rinchiusa Fugen e non sua moglie Adalet.

Per tale ragione, Tahsin farà di tutto pur di liberare la donna rinchiusa, ma nel tentativo di liberarla accadrà qualcosa di assai inaspettato.

Cesur assiste alla morte di sua madre Fugen

Tahsin sarà notevolmente disperato, poiché sarà convinto che nella gabbia sospesa sia rinchiusa sua moglie Adalet, così proverà a liberare la donna.

Korludag, però, non penserà alle conseguenze del suo gesto e nel tentativo di salvare la vita, a quella che credeva sua moglie, farà precipitare la gabbia. Nel frattempo arriverà anche Cesur sul luogo del sequestro e assisterà alla morte di Fugen. In realtà, l'uomo saprà sin dall'inizio che all'interno della gabbia c'era sua madre, ma non prenderà in considerazione il fatto che ad uccidere la donna sia stato Riza. Cesur, infatti, sarà convinto che il colpevole della terribile tragedia sia Tahsin, mentre l'uomo sarà ormai sicuro che Adalet sia morta. Infine, anche la polizia non vorrà indagare troppo sull'accaduto e darà per scontato che a rapire Fugen sia stato Korludag, pertanto l'imprenditore verrà immediatamente arrestato e portato in prigione.