Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della Serie TV raccontano che Selin Atakan avrà una reazione inaspettata quando scoprirà che Serkan Bolat ha preferito mettersi alla ricerca di Eda piuttosto che festeggiare il compleanno con lei.

Anticipazioni Love is in the air: Selin sigla un'alleanza con Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv in Italia annunciano che Selin avrà una reazione inaspettata al riavvicinamento tra Eda e Serkan.

Tutto comincerà quando la donna ritornerà ad essere la Pr dell'Art Life dopo il ritorno di Serkan a Istanbul. Inoltre, l'Atakan approfitterà della perdita di memoria dell'architetto per riallacciare la storia d'amore con lui. Bolat, infatti, non avrà nessun ricordo di Eda e delle loro nozze che dovevano svolgersi qualche mese prima dell'incidente aereo che l'ha coinvolto in Slovenia.

Col passare del tempo, Selin inizierà a temere che Serkan possa tornare di nuovo insieme a Eda. Per questo motivo, la Pr siglerà un'alleanza con Deniz, il restauratore di mobili da sempre innamorato della Yildiz. Entrambi avranno intenzione di tenere i due amanti separati, se l'impresa fosse tutt'altro che facile.

Serkan si mette alla ricerca di Eda scomparsa nel bosco

Durante le nuove puntate di Love is in the air, Serkan trascorrerà del tempo insieme a Eda in occasione di un lavoro importante per l'Art Life. In seguito, l'architetto chiederà alla fioraia di accompagnarlo all'albergo, dove saranno presenti anche Erdem, Melo, Ferit e Engin.

Un riavvicinamento che verrà subito notato da Selin, la quale chiederà a Deniz di raggiungerla all'hotel, visto che ha bisogno del suo aiuto per tenere sotto controllo i due amanti. In questo frangente, Bolat scoprirà che Selin è molto nervosa visto che si è completamente dimenticato del suo compleanno dopo aver ascoltato una rivelazione di Deniz.

Per questo motivo, l'architetto deciderà di organizzare una festa a sorpresa per l'Atakan.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Melo apparirà particolarmente in ansia per la scomparsa di Eda nel bosco completamente innevato. Serkan e gli altri partecipanti al party, a questo punto, inizieranno le battute di ricerca. Un gesto che scatenerà la rabbia della Pr.

Selin bacia Sarachan

Selin, rimasta sola, inizierà a distruggere tutte le cose presenti nell'albergo, convinta che nessuno le voglia davvero bene. Deniz, a questo punto, correrà in suo aiuto invitandola a calmarsi. Sarà in questo momento che l'Atakan presa da un impulso irrefrenabile bacerà Sarachan dopo averlo rimproverato di non aver controllato abbastanza Eda. Un incidente che si rivelerà estremamente importante per il proseguo della story-line.