Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Serkan farà il suo ritorno in azienda, mano nella mano con Selin e spiegherà a tutti i suoi dipendenti, amici e parenti che dopo l'incidente ha perso la memoria e non ricorda più nulla dell'ultimo anno. Quindi, l'uomo non si ricorderà della sua storia d'amore con Eda, ma penserà di essere ancora fidanzato con Selin.

Intanto, Aydan correrà ad abbracciare il figlio in azienda e gli dirà che lo porterà da un ulteriore medico per un altro controllo specialistico.

Nel frattempo però, la donna organizzerà a Bolat una festa di bentornato.

Serkan tornerà mano nella mano con Selin

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Aydan sarà molto preoccupata per il figlio, come qualsiasi madre. Poi però Eda rassicurerà la donna che a quel punto dirà che quando lei e Serkan saranno sposati, la giovane protagonista diventerà sua figlia e così le regalerà l'anello di famiglia.

Intanto, sono passati due mesi dall'incidente che ha visto coinvolto Serkan, ma nessuno ha notizie su di lui. Nel frattempo, Eda è socia dell'Art Life e gestirà la holding con grande successo. Allo stesso tempo però, la donna verrà aiutata dal suo amico Deniz nella ricerca di Serkan. Infatti, Eda al contrario di tutti gli altri sarà convinta che l'uomo d'affari è vivo e che un giorno ritornerà a Istanbul.

Poco dopo, Serkan tornerà in azienda mano nella mano con Selin e spiegherà a tutti come sono andate le cose. In particolare, il protagonista dirà che dopo l'incidente ha perso la memoria dell'ultimo anno e quindi non avrà nessun ricordo di Eda, ma sarà convinto di essere fidanzato con Selin. Quindi, il ritorno di Bolat sarà un misto di gioia e stupore da parte di tutti, ma il colpo più duro lo incasserà Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultima però non si vorrà dare per vinta e deciderà di provare a ricominciare da zero con Serkan per risvegliare l'amore che entrambi provano l'uno per l'altra.

Aydan organizzerà una festa per il ritorno di suo figlio

Intanto, Aydan correrà ad abbracciare suo figlio all'Art Life e Serkan scoprirà di nuovo che la mamma sarà uscita di casa.

La donna dirà all'uomo che lo farà visitare da un altro specialista e nel mentre, gli organizzerà una festa di bentornato con tutti i dipendenti della holding.

Nel frattempo, Engin ascolterà una conversazione di Piril e sarà convinto che la donna sia incinta. In realtà, quest'ultima starà parlando a telefono con un'amica di una gatta che dovrà partorire e vorrebbe adottare uno di quei gattini che partorirà. Intanto però, da tutto ciò si verranno a creare diversi fraintendimenti tra Piril ed Engin.

Invece, Ayfer e Deniz mentre saranno al bar di quest’ultimo scopriranno che Serkan è tornato, ma non ricorda nulla di Eda. Intanto, Melo, Erdem e Leyla cercheranno un modo per far tornare la memoria a Bolat.