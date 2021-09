Drammatici colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Love is in the air durante le puntate previste dal 27 settembre al 1° ottobre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera raccontano che Serkan Bolat avrà un grave incidente aereo che gli farà perdere la memoria. Engin, invece, crederà che Piril sia incinta.

Anticipazioni Love is in the air dal 27 settembre: Serkan ha un terribile incidente aereo

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre in tv, raccontano che Aydan apparirà molto in ansia per la scomparsa di suo figlio, rimasto coinvolto in un terribile incidente aereo.

Eda, invece, sarà certa che Serkan sia ancora vivo, tanto da cercare di risollevare il morale alla futura suocera. Fortunatamente le intuizioni della fioraia si riveleranno giuste visto che l'architetto ritornerà a Istanbul in compagnia di Selin due mesi dopo alla tragedia.

Aydan apparirà felice di riabbracciare il figlio, che sarà sorpreso dal fatto che è finalmente riuscita ad uscire di casa. A tal proposito, i dipendenti dell'Art Life accoglieranno con tutte le onorificenze Serkan, che però dimostrerà di aver perso un anno di memoria. Per questo motivo, Bolat crederà di essere ancora fidanzato con Selin, mentre non avrà nessun ricordo della storia d'amore avuta con Eda.

Engin crede che Piril sia incinta

Nelle puntate 27 settembre - 1° ottobre di Love is in the air, Aydan proporrà al figlio di accompagnarlo da alcuni specialisti per accertare la causa della mancanza di memoria dopo il tragico incidente con l'aereo avvenuto a largo della Slovenia. Inoltre, l'ex moglie di Alptekin si getterà anima e corpo nella festa di bentornato per Serkan.

Engin, invece, ascolterà una conversazione telefonica tra Piril e una sua amica. Qui, il dipendente dell'Art Life crederà che sua moglie sia in attesa di un bambino dopo aver frainteso il discorso. In realtà, Piril avrà intenzione di adottare un gattino, appena partorito da una gatta.

Eda cerca un modo per far recuperare la memoria a Bolat

Nel contempo, Eda apparirà disperata dopo aver notato l'indifferenza di Serkan nei suoi riguardi. Il giovane, infatti, continuerà a passarle davanti con Selin mano nella mano, facendola impazzire di gelosia. La fioraia, nonostante il cuore spezzato, deciderà di trovare un modo per far recuperare la memoria a Bolat, con il quale ha deciso di trascorrere il resto dei suoi giorni.

Nel frattempo, la notizia del ritorno dell'architetto giungerà alle orecchie di Deniz e Ayfer, i quali pensavo che fosse deceduto durante l'incidente aereo. Entrambi scopriranno che Serkan si è dimenticato del tutto di Eda.

Infine Leyla, Melo e Erdem in ansia per la Yildiz, cercheranno di trovare uno stratagemma per aiutare Serkan, ma la situazione si rivelerà più ardua del previsto.