Maria De Filippi non si ferma mai e tra una registrazione e l'altra dei suoi programmi, questo pomeriggio ha celebrato il matrimonio dei giovani Bruno e Alessandro. Il tutto è stato testimoniato da alcune di storie social che l'autrice Raffaella Mennoia ha condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram, con tanto di selfie con la conduttrice di svariate trasmissioni di successo Mediaset.

Bruno e Alessandro sposi: le nozze celebrate da Maria De Filippi

Nel dettaglio, Raffaella Mennoia nel corso del pomeriggio ha postato delle stories in cui mostrava la celebrazione di un matrimonio.

A unire in matrimonio la coppia composta da Bruno e Alessandro è stata un'ospite d'eccezione: Maria De Filippi. Non si esclude che uno dei due sposi possa far parte del gruppo di lavoro della conduttrice Mediaset, dato che tra gli invitati vi erano diversi autori che da anni collaborano al fianco di Maria De Filippi (Raffaella Mennoia in primis).

La conduttrice di Amici e C'è posta per te, con la fascia tricolore, ha celebrato il matrimonio di questi due giovani che hanno coronato il loro sogno d'amore.

Tra gli ospiti Raffaella Mennoia e Giordana Angi

Sempre Raffaella Mennoia, sui social, ha voluto condividere una toccante dedica per i due novelli sposi. "Il senso della vita poi alla fine credo sia solo questo...Auguri amici di questo inizio proseguo di vita insieme...Bruno e Alessandro", ha scritto l'autrice sui social, la quale ha postato anche un selfie che la ritrae proprio in compagnia della conduttrice.

Presente alle nozze anche la cantante Giordana Angi, lanciata proprio dal talent show di successo, Amici, la quale ha cantato dal vivo il suo brano "Siccome sei".

Insomma, è stato un momento di grande gioia che ha riunito un bel po' di persone che lavorano con la presentatrice "regina indiscussa" degli ascolti di casa Mediaset.

Gli impegni tv di Maria De Filippi: dal 13 settembre di nuovo su Canale 5

Proprio dal 13 settembre, Maria De Filippi tornerà ufficialmente in televisione. Alle ore 14.45, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne, di cui sono già iniziate le registrazioni da alcune settimane.

Dal 18 settembre, poi, si accenderanno i riflettori sulla scuola di Amici 21, in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5. In prime time, invece, sempre dal 18 settembre riprenderà l'appuntamento con Tu si que vales, che vede Maria in giuria al fianco di Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.