Non smette di lasciare con il fiato sospeso i fan italiani, lo sceneggiato di origini turche Love is in the air. Anche la puntata in programmazione su Canale 5 il 17 settembre 2021, si preannuncia abbastanza movimentata. Dalle anticipazioni si evince che Eda Yildiz (Hande Erçel) non intenderà arrendersi per nessuna ragione al mondo dopo aver dato l’impressione di essersi rassegnata al suo destino, visto che per convincere sua nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) a sostenere Serkan Bolat (Kerem Bürsin) le farà credere di voler riallacciare i loro rapporti.

Trama Love is in the air, del 17 settembre: Eda scopre che nonna Semiha vuole mettere in cattiva luce Serkan

Nel corso dell’ottantesimo episodio che i telespettatori seguiranno venerdì 17 settembre 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset, la malvagia Semiha sembrerà averla vinta, visto che sua nipote Eda si allontanerà in maniera definitiva da Serkan rispettando l’accordo sancito. Gli spoiler raccontano che non si farà attendere l’ennesimo colpo di scena: nello specifico la giovane studentessa dimostrerà di non essersi arresa affatto, quando farà una mossa di contrattacco.

In particolare Eda riuscirà a convincere la perfida nonna a schierarsi dalla parte Serkan e a recedere di conseguenza dal contratto firmato con il signor Melih.

Dopo aver accettato di prendere le redini del progetto appositamente per controllare ogni movimento della nonna, Eda farà una scoperta che chiarirà ogni suo sospetto: la fanciulla si renderà conto di aver fatto bene a non fidarsi, quando apprenderà che l’anziana donna ha ordinato a un suo scagnozzo di trovare dei documenti.

La giovane Yildiz dopo aver riunito i tasselli del puzzle, non farà fatica a capire che la sua anziana parente in realtà è intenzionata a mettere nuovamente in cattiva luce Serkan infangando la sua reputazione.

La giovane Yildiz e Melek vengono colte in flagrante da Tahir

A questo punto Eda approfitterà del momento in cui sua nonna sarà a cena fuori per sottrarle una busta gialla: purtroppo la fanciulla non riuscirà nel suo intento, poiché lei e la sua amica Melek (Elçin Afacan) verranno colte in flagrante da Tahir (Buğrahan Çayır).

Successivamente Semiha andrà a cena con la nipote per tenderle un inganno per niente piacevole: quest’ultima vorrà far credere a Eda che il suo ex fidanzato Serkan e la sua alleata Balca (İlayda Çevik) passeranno una serata romantica insieme. Quale sarà la reazione della giovane studentessa? Farà una scenata di gelosia oppure riuscirà a mantenere la calma?