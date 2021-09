Nervi tesi nello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, dove oggi si è tornato a parlare del cavaliere Armando Incarnato, protagonista di un episodio che ha scatenato polemiche in studio ma anche sui social. In particolar modo, Armando è stato tacciato di "averci provato" con una giovanissima corteggiatrice presente nel parterre del trono classico e questo suo modo di fare lo ha portato all'ennesimo scontro verbale acceso con Gianni Sperti.

Armando Incarnato al centro delle polemiche a Uomini e donne: lite con Gianni Sperti

Nel dettaglio, sembrerebbe che Armando Incarnato si sia lasciato andare ad un apprezzamento esplicito nei confronti della giovane corteggiatrice Noemi, di soli 20 anni.

Armando le avrebbe fatto un "complimento" legato ai suoi capelli ricci ma in studio non tutti hanno apprezzato questo suo modo di fare.

In particolar modo, Gianni Sperti ha fatto presente al cavaliere del trono over che ormai non va più di moda fare questo tipo di apprezzamento nei confronti delle donne, visto che non tutte la prendono bene.

Armando, però, si è difeso dicendo di non aver fatto e detto nulla di male, dato che si era limitato a fare un apprezzamento legato ai capelli della giovane corteggiatrice.

Scoppia la polemica social contro Armando

Gianni ha continuato a ribattere ritenendo poco adatto e idoneo il modo di fare di Armando e, in questo modo, ha riacceso lo scontro col cavaliere del trono over che in realtà non si è mai sopito.

Va detto, però, che questo atteggiamento di Armando ha scatenato accese polemiche anche in rete e sui social. Durante la messa in onda della puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio, sono stati tantissimi i commentatori web che hanno puntato il dito contro il cavaliere del trono over.

"Questo è la vergogna degli uomini", ha scritto un commentatore del programma di Maria De Filippi mentre qualcun altro sostiene che Armando avrebbe fatto "catcalling" nei confronti di questa giovane corteggiatrice.

"Cosa aspettate a buttare fuori dallo studio questo maschilista? Ridicolo", scrive ancora un altro fan della trasmissione di Maria De Filippi.

'Sei veiscido', sbottano i fan di U&D contro Armando

"Armando ha detto dei capelli per non dire altro, dato quanto è viscido", ha sentenziato un altro telespettatore web.

"Ma smettila Armando che hai 40 anni e sei viscido a fare commenti alle ragazze che passano", ha sbottato un altro fan di U&D.

Insomma un clima decisamente polemico quello che ruota intorno ad Armando: il cavaliere, dopo gli attacchi ricevuti anche sui social in queste ore, accetterà di fare chiarezza e di replicare nel migliore dei modi a quanto sta accadendo? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.