Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Susanna lotterà ancora tra la vita e la morte dopo la brutale aggressione. Infatti, le condizioni della ragazza non miglioreranno affatto e Niko prenderà la decisione di raccontare a Jimmy la situazione che starà vivendo Susanna. Intanto, la polizia continuerà le indagini e dopo aver ascoltato tutti i testimoni, avrà un primo sospettato.

Renato confiderà un segreto a Niko

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, Susanna continuerà a lottare tra la vita e la morte dopo essere stata aggredita. Intanto, continueranno ininterrottamente le indagini per punire il responsabile del vile attacco ai danni della fidanzata di Niko.

Nel mentre, Fabrizio raccoglierà i frutti dopo l'ottima campagna pubblicitaria, ma proprio quando tutto starà andando per il verso giusto, ci sarà un imprevisto che potrebbe portare un grosso danno ai suoi affari.

Intanto, Renato confiderà a suo figlio un segreto che lo tormenta da molto tempo, ma tutto ciò non basterà all'uomo per risolvere la situazione. Invece, Fabrizio si ritroverà a dover fare i conti con delle critiche molto accese e Marina non saprà in che modo potrà aiutarlo.

Invece, Rossella dovrà affrontare una situazione alquanto spiacevole, ma troverà il supporto di una persona.

Niko racconterà racconterà la situazione che riguarda Susanna a Jimmy

Poco dopo, Rossella deciderà di seguire il consiglio di Vittorio e lascerà andare gli studi almeno per godersi una cena. La ragazza però, così facendo, sarà molto più confusa di prima e rischierà di mettere a rischio la sua carriera.

Nel mentre, Renato confesserà di aver visto Susanna proprio la sera dell'aggressione, ma tutto ciò non salverà l'uomo dai sospetti che anche la sua stessa famiglia nutre nei suoi confronti.

Intanto, le condizioni di Salute di Susanna non miglioreranno e la ragazza sarà ancora in fin di vita. Nel mentre, verranno ascoltati tutti i testimoni e Niko capirà che sarà giunto il momento di raccontare il tutto al piccolo Jimmy.

Successivamente, Serena non c'è la farà più a vedere suo marito Filippo lavorare a stretto contatto con Viviana e così si confiderà con Marina, mentre Rossella farà un incontro inaspettato in reparto.

Intanto, Filippo e Serena saranno sempre più in crisi e la vicinanza di Viviana all'uomo rischierà di mettere un punto alla loro relazione, già fin troppo precaria. Nel frattempo, la polizia proseguirà le indagini sull'aggressione di Susanna e arriverà ad un primo sospettato.