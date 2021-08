Per Rosa Perrotta quella appena trascorsa è stata una delle notti più insonni della sua vita. L'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato ai suoi fan l'incubo vissuto per via del malore del figlio Ethan. Il primogenito dell'ex tronista di Uomini e Donne e Pietro Tartaglione ha avuto la febbre molto alta tanto che non solo la coppia ha dovuto far ricorso per due volte al pronto soccorso pediatrico ma il bimbo ha dovuto assumere anche una dose massiccia di cortisone. Adesso la paura è passata ma la giovane mamma ha temuto che il suo piccolo potesse addirittura subire danni cerebrali.

Grande paura per la salute di Ethan

Si è sfogata con i suoi fan sui social Rosa: la partenopea, durante la mattinata di oggi lunedì 9 agosto, ha raccontato che la notte appena trascorsa è stata molto difficile per lei. 'Ethan è stato molto male, penso sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando è nato', ha detto la Perrotta visibilmente provata. L'ex tronista ha affermato che tutto è iniziato mentre si trovavano in vacanza: lei e Pietro hanno notato che il piccolo aveva qualche linea di febbre ed era inappetente. Certi che si trattasse di una banale influenza, Rosa e il compagno, che sono in attesa di un altro bambino, hanno preso un aereo per rientrare a Napoli.

Una volta sul posto è cominciato il calvario: il bambino ha iniziato ad avere collassi, così la coppia si è direttamente recata al pronto soccorso pediatrico visto che la febbre era salita parecchio.

In ospedale i medici si sono accertati che era un problema di gola ma sono stati costretti a somministrare una dose massiccia di cortisone ad Ethan per far abbassare le febbre. Purtroppo, però, questo non è tutto.

Rosa in preda al panico: 'Ero devastata'

Rosa ha proseguito il racconto dicendo che il figlio, passato l'effetto del cortisone, non solo ha avuto un rialzo termico ma ha cominciato a essere preda di pianti isterici.

'Io ero devastata, non sapevo cosa fare', ha proseguito Perrotta che ha chiesto l'aiuto della sua famiglia per far fronte all'emergenza. Il piccolo era in preda a crisi così forti che Rosa ha temuto danni cerebrali seri per il suo bambino. L'ex tronista di Uomini e Donne non riusciva a riconoscere il piccolo per il modo in cui si comportava.

A questo punto Rosa ha chiamato di nuovo il pronto soccorso, che l'ha rassicurata sull'effetto del cortisone e sul fatto che il piccolo non avrebbe avuto conseguenze. Solo verso le cinque, Ethan ha cominciato a rilassarsi e riposarsi un po'. Rosa così ha potuto tranquillizzarsi. Adesso la situazione si è normalizzata: Rosa, reduce da una nottata da incubo, ha voluto ringraziare la sua famiglia che in un momento tanto difficile non l'ha lasciata da sola.