Can Yaman e Raoul Bova faranno parte della produzione Lux Vide di Sandokan. Il secondo è attualmente impegnato nelle riprese di Don Matteo: l'attore turco ha girato un video per mandargli un in bocca al lupo.

Il video di Can Yaman per Raoul Bova

Can Yaman ha mandato un in bocca al lupo tutto personale al suo prossimo collega sul set di Sandokan, Raoul Bova. Il motivo è l'inizio delle riprese di Don Matteo, di cui Bova sarà il nuovo protagonista.

Raoul, infatti, sostituirà il personaggio storico della Serie TV, Terrence Hill, con alcuni tratti particolari: sarà don Massimo, un prete che non indosserà la tonaca e si sposterà in moto e non sulla emblematica bicicletta di Don Matteo.

Can Yaman ha annunciato a Raoul Bova che si vedranno presto: il riferimento è palesemente all'inizio delle riprese del remake di Sandokan, posticipato a febbraio 2022.

Di seguito il videomessaggio di Yaman:

Raoul Bova e Can Yaman in Sandokan

Il protagonista del remake di Sandokan è stato annunciato fin da subito dalla Lux Vide: Can Yaman, infatti, interpreterà proprio la Tigre della Malesia, sostituendo il protagonista della produzione originale Kabir Bedi. In un secondo momento è stato annunciato che il migliore amico di Sandokan, Yanez, sarebbe stato interpretato da Luca Argentero. Più recente, invece, è l'annuncio dell'interprete del colonnello William Fitzgerald: alcune voci avrebbero parlato erroneamente di Alessandro Preziosi, il quale ha smentito subito di essere stato contattato dalla Lux Vide per il ruolo in questione e ha affermato di essere coinvolto in una collaborazione solo per quanto riguarda i podcast.

Secondo quanto riportato negli ultimi giorni, sarà Raul Bova a interpretare il pretendente di Lady Marianna. Ciò poteva prevedersi dalla cena di lavoro tra Yaman, Argentero e Bova, immortalata e condivisa dagli attori sui social: lo scatto è immediatamente divenuto virale.

Silenzio sull'interprete di Lady Marianna e altri progetti lavorativi di Yaman, Bova e Argentero con Lux Vide

Se i principali personaggi maschili di Sandokan sono stati resi noti, resta ancora il silenzio su chi interpreterà la Perla di Labuan, Lady Marianna. Varie sono le ipotesi, tra le quali quelle più verosimili riguardano Alessandra Mastronardi e Blanca Suarez, ma nulla è certo.

Se Bova, come detto sopra, è impegnato nelle riprese di Don Matteo di produzione Lux Vide come Sandokan, anche Argentero e Yaman sono coinvolti in altri progetti della stessa casa di produzione. Argentero sta terminando le registrazione della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani: la prima stagione ha guadagnato il successo internazionale, essendo trasmessa in vari paesi al di fuori dell'Italia. Can Yaman invece ha appena iniziato le riprese al fianco di Francesca Chillemi: i due, sul set di Viola come il mare, sembrano avere un certo feeling.