I lunghissimi anni di programmazione di Grey's Anatomy, famosissimo medical drama in onda sulla ABC, non hanno portato in scena solamente storie d'amore da sogno, amicizie idilliache e salvataggi mozzafiato. Numerose sono, infatti, le polemiche che hanno accompagnato la vita sul set dei principali interpreti. Se negli scorsi giorni sono state chiarite le circostanze che hanno portato Patrick Dempsey e Isaiah Washington a rendersi protagonisti di una brusca lite, in queste ore un estratto del libro "How to save a life: The inside story of Grey's Anatomy" ha svelato un interessante retroscena sulla storyline conclusiva di April Kepner.

Sarah Drew sulla trama finale di April Kepner: 'Ho scritto una lettera a Krista Vernoff'

Il finale della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy, come ormai risaputo, si è contraddistinto per l'addio a uno dei personaggi più amati della serie: April Kepner. Quest'ultima, dopo un disastroso incidente che l'ha ridotta in fin di vita, ha deciso di sposare il suo ex fidanzato Matthew Taylor. L'epilogo ideato dagli sceneggiatori, tuttavia, sembrerebbe non aver convinto i telespettatori e perfino la stessa interprete della bella dottoressa. Ripercorrendo quei momenti, Sarah Drew, intervistata da Lynette Rice, ha infatti rivelato di aver chiesto alla showrunner, Krista Vernoff, di cambiare il finale.

Queste le parole dell'attrice a tal proposito:"Ho scritto una lettera molto appassionata a Krista Vernoff dopo aver letto il copione dell'ultimo episodio chiedendole di cambiare il finale. Ricordo di averle detto: 'Non può semplicemente andarsene? Magari può baciare Jackson e andar via per fare qualcosa come una donna indipendente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Perché ha bisogno di uomo per farlo?"

L'interprete di April Kepner sul matrimonio con Matthew: 'Non potevo crederci'

Ma perché Sarah Drew non ha gradito il finale ideato per il suo personaggio? Stando alle parole dell'attrice, che ancora una volta ha ribadito di essere una grande fan della coppia formata da Jackson e April, il matrimonio con Matthew sarebbe stato a dir poco "affrettato".

L'assenza, considerate le strette tempistiche, di una storyline solida che potesse giustificare un tale decisione sarebbe il motivo principale:"Ho sempre, sempre voluto che April finisse con Jackson, specialmente dopo che hanno avuto la loro bambina. Con Jesse, tra l'altro, c'è sempre stata un'ottima chimica e davvero molto difficile da replicare. E' per questo che non potevo crederci, perché non non avevamo visto nulla sullo schermo tra April e Matthew in quella stagione."

Le dichiarazioni di Sarah Drew, nonostante nel tempo si sia parzialmente ricreduta tanto da definire la reunion tra April e Matthew "una bella storia di redenzione", sembrerebbero aver trovato riscontro nella realtà. Nel corso della diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, infatti, il suo personaggio si è riunito con Jackson Avery.